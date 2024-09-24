847 محطة تملكها «أدنوك للتوزيع» في الإمارات والسعودية ومصر

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أن الشركة تمتلك 847 محطة في الإمارات والسعودية ومصر وتستهدف توسيع شبكتها من خلال افتتاح نحو 20 محطة بحلول نهاية العام الجاري، لكي تصل إلى نحو 1000 محطة كحد أدنى بحلول 2028.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع «لـ البيان»، أن الشركة لديها خبرات متراكمة وموجودة والعملاء لديهم ثقة في أدنوك للتوزيع، ولديها خطة خمسية واضحة، مشيراً إلى وجود فرص حقيقية للاستحواذ في الدول الثلاث يتم دراستها بشكل مفصل وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وحول توسع الشركة وزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: وصلنا اليوم إلى نحو 112 نقطة شحن سريعة وفائقة السرعة للمركبات الكهربائية، في الإمارات، ويتم العمل وفق الخطة الموضوعة للوصول إلى ما بين يتراوح من 150 إلى 200 نقطة بحلول نهاية هذا العام.

وأكد بدر اللمكي أن الشركة تتوسع في قطاعات التجزئة والعمليات التجارية وعمليات البيع غير المتعلقة بالوقود، مشيراً إلى أن عمليات غسيل السيارات في نمو مستمر، وكذلك واحة أدنوك الإقبال يتزايد عليها بشكل لافت.

توزيع الأرباح

وأعلنت شركة أدنوك للتوزيع، موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، أي ما يعادل 10.285 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2024، مما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عائدات مستدامة ومجزية لمساهميها.

وسيكون آخر موعد لشراء السهم لاستحقاق هذه الأرباح المرحلية بتاريخ 26 سبتمبر 2024، وسيحق للمساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل المساهمين بتاريخ 30 سبتمبر الحصول على هذه الأرباح النقدية.

وتمثل توزيعات أرباح النصف الأول من العام الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2024 التي من المتوقع أن تبلغ 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، أي ما يعادل 20.57 فلساً للسهم وتتوافق توزيعات الأرباح هذه مع السياسة الخمسية المعتمدة لأدنوك للتوزيع لتوزيعات الأرباح للأعوام 2028-2024، والتي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة وموافقة مساهمي الشركة.

ويتوقع في هذا الإطار، أن يتم دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح عام 2024 في أبريل 2025، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.

وستقدم توزيعات أرباح عام 2024 عائداً سنوياً بنسبة 5.6% بناءً على سعر 3.67 دراهم للسهم، كما في 20 سبتمبر 2024. ودعا بدر اللمكي الراغبين في الاستثمار إلى اغتنام الفرصة خلال اليومين القادمين وقبل 26 سبتمبر لكي يستفيد الجميع.

وأضاف أن «أدنوك للتوزيع» لديها سياسة واضحة ومعلنة في توزيع الأرباح وتم الإعلان عنها في مطلع عام 2024، حيث يتم توزيع 700 مليون دولار أو 75% من صافي الأرباح أيهما أعلى على مدار الـ 5 سنوات المقبلة.

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