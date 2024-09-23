قمة الموارد البشرية الحكومية 2024 تستضيف خبراء ومؤثرين عالميين

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي القمة الحكومية للموارد البشرية 2024 يومي 23 و24 أكتوبر المقبل، بحضور خبراء ومؤثرين عالميين وعلى المستوى الإقليمي والدولي في مجال الموارد البشرية، وستركز هذه القمة الاستثنائية على رسم ملامح مستقبل الموارد البشرية والقيادة، بالإضافة إلى حضور نخبة من المتحدثين البارزين ذوي الإسهامات في تخصصاتهم.

ويشارك في قمة 2024 عدد مقدر من القيادات الحكومية وقادة الصناعة وخبراء في الموارد البشرية من الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل تعريف الرؤى حول التحول في راس المال البشري واستراتيجيات القوى العاملة الرقمية إضافة إلى ابتكار القطاع، حيث سوف تشكل خبرات المشاركين ومناقشاتهم مستقبل إدارة الموارد البشرية الحكومية، والتي تتماشى مع افضل النظم العالمية في مجالات الإدارة والتطوير وتبادل الخبرات في هذا المجال المهم من خلال الخبرات والدفع بالاساليب المستقبلية في الحوكمة وتطوير الموارد البشرية.

وأبدى الخبير العالمي جون ماتون، الذي يُعتبر أفضل مدرب تنفيذي في العالم، عن سعادته لتواجده ضمن قمة 2024 مستعرضا خبرته في المجال والمنطقة وقال «أنا متحمس لأن أكون جزءًا من قمة القادمة.» عند تأملي في تجاربي في الخليج، أشعر بالفخر للتقدم الذي حققناه، مثل تدريب نائب رئيس في مجموعة استثمارية عمانية تقدر اصولها بمليارات الدولارات، مما أدى إلى تحسين ملحوظ بنسبة 60% في القيادة خلال 15 شهرًا فقط.

وأضاف، غالبًا ما يتبنى القادة في دول مجلس التعاون الخليجي تركيزًا روحيًا أعمق، وفلسفتي في «القيادة الذكية» تحظى بقبول خاص لأنها تركز على تطوير الجوهر الداخلي. قادة هذه المنطقة، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات، يقدرون الصبر وبناء الثقة، وهما أمران أساسيان لتعزيز الانفتاح والنمو. وأنا ممتن للفرصة التي أتيحت لي لمشاركة الأفكار والتعاون مرة أخرى في هذا القمة المرموقة.

وعبرت الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي، خبيرة التنمية الاجتماعية عن اعتزازها بالمشاركة في قمة الموارد البشرية الحكومية 2024، وهو حدث محوري يبرز أهمية تطوير ممارسات الموارد البشرية والقيادة في الإمارات العربية المتحدة على حد تعبيرها. لافتة إلى أن هذه القمة منصة فريدة لمعالجة الاحتياجات المتطورة للتنمية الاجتماعية والتعاون مع أفضل المحترفين في تشكيل مستقبل رأس المال البشري.

من جهتها قالت الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المديرة العامة لمعهد الإدارة العامة في البحرين «بصفتي المديرة العامة لمعهد الإدارة العامة، أنا متحمسة للتفاعل مع زملائي القادة في قمة الموارد البشرية الحكومية 2024. منوهة إلى أن القمة فرصة استثنائية لاستكشاف استراتيجيات الموارد البشرية المبتكرة ونماذج القيادة التي يمكن أن تدفع الإدارة العامة إلى الأمام في البحرين والمنطقة

وقال الدكتور أمين حسين الأميري، مساعد وكيل وزارة الصحة لقطاع تنظيم الصحة: أتطلع إلى المساهمة في قمة الموارد البشرية الحكومية 2024 ومشاركة رؤى حول تنظيم الصحة والقيادة. مضيفا أن القمة منصة حيوية لمناقشة حول كيفية تعزيز ممارسات الموارد البشرية الفعالة لأنظمة الصحة العامة ودفعها للتغيير الإيجابي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، القمة منتدى ممتاز لتعزيز النقاشات حول القيادة ورأس المال البشري في الإمارات.

ولفتت الدكتورة مريم مطر، مؤسسة ورئيسة جمعية الأمراض الوراثية في الإمارات إلى أن القمة منتدى ممتاز لتعزيز النقاشات حول القيادة ورأس المال البشري في الإمارات مضيفة أنا في غاية الحماس لتبادل الأفكار والاستراتيجيات التي يمكن أن تعزز مهمتنا في معالجة الأمراض الوراثية وتحسين نتائج الرعاية الصحية.

وشددت عائشة الحمادي، النائبة التنفيذية لرئيس إدارة الموارد البشرية في أدنوك، على التزامهم التام في التميز على صعيد إدارة الموارد البشرية، وأضافت فرصة رائعة لمناقشة ممارسات الموارد البشرية المبتكرة واستراتيجيات القيادة التي ستشكل مستقبل منظمتنا والصناعة

قمة الموارد البشرية الحكومية 2024 تقدم فرصة رائعة لمناقشة ممارسات الموارد البشرية المبتكرة واستراتيجيات القيادة التي ستشكل مستقبل منظمتنا والصناعة.

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