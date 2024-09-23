"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق

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أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، وشركة ديجي بايز Dgpays، وهي شركة رائدة مقدمة لتكنولوجيا البنية التحتية المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (في شراكة بينهما بالتساوي، ويشار إليهما مجتمعتين بـ"التحالف") والمشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان مشترك اليوم موافقة التحالف الاستحواذ على حصة أغلبية في نيوباي NEOPAY، وهي شركة سريعة النمو في الإمارات متخصصة في تقديم حلول الدفع، في صفقة بقيمة ضمنية متوقعة تقدّر بحوالي 385 مليون دولار أمريكي، بينما احتفظ المشرق بحصة أقلية مهمة، على أن يكون إتمام الصفقة مرهوناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

تمثل صفقة الاستحواذ هذه محطة مهمة ضمن مسيرة نمو شركة نيوباي التي تتطلع إلى تعزيز حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية سريع النمو في الشرق الأوسط. ومن خلال الدعم الاستراتيجي الذي يوفره التحالف، ستكون نيوباي قادرة على تحقيق مزيد من التوسع والنمو في هذا القطاع الحيوي وتقديم خدمات جديدة مستفيدةً من تقنيات ديجي بايز المتطورة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة نيوباي هي أسرع الشركات المقدمة لحلول الدفع نموًا في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتميّز بانتشارها الواسع بين التجار وشركات التجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة، ما يهيء فرصًا كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق.

تأسست نيوباي كقطاع أعمال استراتيجي تابع للمشرق، وحققت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت اليوم تقدم خدمات لقاعدة عملاء متنوعة في قطاعات رئيسية، بما فيها تجارة التجزئة والضيافة والحكومة والتجارة الإلكترونية، مستفيدةُ من جملة من العوامل الرئيسية التي تشمل المناخ الاقتصادي المزدهر الذي تشهده الإمارات العربية المتحدة، والتركيبة السكانية في دولة الإمارات التي تتميز بشريحتها السكانية الشابة المتفوقة بدرايتها الرقمية، بالإضافة إلى النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي بالدولة، بجانب المبادرات الحكومية المتواصلة للترويج للتحوّل الرقمي والاقتصاد الخالي من النقود.

وأشاد عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لآركابيتا بهذه الصفقة قائلاً: "إن أنشطة أعمال نيوباي متوافقة تمامًا مع استراتيجية آركابيتا الاستثمارية التي تركز على الاستحواذ على شركات ليست فقط رائدة في أسواقها، بل تملك أيضًا القدرة على تحقيق معدلات نمو عالية مستفيدةً من الاتجاهات العامة المؤاتية للاقتصاد الكلي. كما أن نيوباي جاهزة تمامًا للاستفادة من التحوّل الجاري في الإمارات نحو المدفوعات الرقمية، والتي يعززها الناتج المحلي الإجمالي النامي والشريحة السكانية الشابة المتفوقة تقنيًا والمبادرات الحكومية للتحوّل الرقمي. وسوف تقدم آركابيتا الدعم للمرحلة التالية من نمو شركة نيوباي في قطاع خدمات القيمة المضافة والدخول إلى أسواق جديدة".

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال سركان عمر بيه أوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة ديجي بايز : "إننا متحمسون لتقديم الدعم لشركة نيوباي في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي بالمشاركة مع المشرق، حيث حققت نيوباي نموًا استثنائيًا وابتكارات متميزة في قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات، ونحن نشهد قدراتها الفائقة على تعميم هذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ورسالتنا في ديجي بايز كانت وسوف تظل دائمًا تحفيز التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية باستخدام أحدث التقنيات والاعتماد على الشراكات الاستراتيجية. كما أننا نسعى من خلال دمج حلول التقنية المالية التي تطورها ديجي بايز مع منصة نيوباي القوية بهدف الاستفادة من فرص النمو والابتكار وتقديم حلول متطورة لسوق المشاريع الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا".

وبدوره، قال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "إن هذه الصفقة خطوة هامة في مسيرة نيوباي، وتتيح لها مواصلة نموها القوي كشركة إقليمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، ونحن على ثقة من أن آركابيتا وديجي بايز تملكان الخبرات والرؤية لمساعدة نيوباي على تنفيذ خططها التوسعية الطموحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبينما يحتفظ المشرق بحصة هامة في نيوباي، فإننا متحمسون لرؤية المنصة تنطلق نحو آفاق جديدة، وتنجح في توسيع نطاق عملياتها وتعزيز ريادتها في السوق".

إلى ذلك، قال فيبهور موندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة نيوباي،: " نحن متحمسون لدخول نيوباي مرحلة جديدة من النمو بدعم من آركابيتا وديجي باي، لتصبح شركة رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية من خلال الابتكار وتحقيق القيمة لعملائنا. ونحن الآن قادرون بفضل الدعم التقني والمالي من مساهمينا الجدد والمساندة المستمرة التي نحصل عليها من المشرق، على تسريع نمونا في الإمارات وتوسعة انتشارنا عبر الشرق الأوسط، مع التزامنا بتطوير مدفوعات التجارة الإلكترونية والتشجيع على اعتماد المدفوعات الإلكترونية على صعيد واسع في جميع دول المنطقة".

الجدير بالذكر أن صفقة الاستحواذ هذه تجسّد التوافق الاستراتيجي بين آركابيتا وديجي بايز والمشرق وتبرز التزامهم المشترك بتحفيز الابتكار والنمو في قطاع المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة أن غولدمان ساكس إنترناشونال، فرع مركز دبي المالي العالمي، كانت قد قدمت المشورة المالية للبائع، بينما قدمت دينوفو بارتنرز المشورة للاتحاد، وقدمت كليفورد تشانش المشورة القانونية للمشرق، بينما قدمت فريشفيلدس المشورة القانونية للاتحاد، وتولّت إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمشرق تسهيل إغلاق الصفقة بين الطرفين.

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لمزيد من المعلومات، فضلًا الاتصال بـ:

نيوباي رنا البرنو العلاقات العامة، المشرق هاتف: 3629 608 4 971+ media@mashreq.com المشرق رنا البرنو العلاقات العامة، المشرق هاتف: 3629 608 4 971+ media@mashreq.com ديجي بايز سيماي يمن هاتف: 122904010 902+ info@dgpays.com آركابيتا طارق حيات هاتف: 858 218 17 973+ نقّال: 1103 46 39 973+ thayat@arcapita.com

ملحوظات إلى المحررين

عن مجموعة آركابيتا

آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد شركة عالمية متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة بلغ حجم استثماراتها حتى اليوم أكثر من 30 مليار دولار أمريكي. وترتكز منهجية آركابيتا الاستثمارية على ترسيخ المبادئ الأخلاقية التي تعزز الثقة والامتياز والشراكة مع جميع المعنيين بالمجموعة. ويعمل فريق إدارة المجموعة الذي يتميز بخبرته التي تزيد عن 25 سنة، على توحيد مصالح المجموعة مع مصالح عملائها، وممارسة أنشطة أعمالها بعدالة وإنصاف وشفافية. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين، ما يتيح لنا قدرة فريدة على استيعاب المناخ الاستثماري المستقبلي دائم التغير. لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت www.arcapita.com.

عن ديجي بايز

ديجي بايز، هي شركة رائدة في البنية التحتية للتقنية المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مقرها الرئيسي في تركيا ولها مكاتب في دبي وطشقند، وهي تعمل مع شركات التقنية المالية والمؤسسات غير المالية والبنوك ومشغلي شبكات الهاتف النقال والكيانات الحكومية، ومنها على سبيل المثال هيئات النقل والمواصلات. ويقدم فريق تقنية المعلومات والأبحاث والتطوير بالشركة المؤلف من أكثر من 600 خبير وفني، مجموعة واسعة من حلول التقنية المالية المطوّرة داخل الشركة، شاملةً خدمات المدفوعات وتنفيذ عمليات الدفع، والخدمات المصرفية الأساسية، وخدمات بطاقات الدفع، وبطاقات الصراف الآلي، وحلول نقاط البيع، والحلول الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمحافظ الإلكترونية من خلال هيكلية خدمات التطبيقات المجزّأة والمتجانسة التي تعمل بشكل مستقل. وشركة ديجي بايز تقدم الخدمات التقنية الاستراتيجية لأكثر من 50 من كبار العملاء، منهم بنوك كبرى وشركات اتصالات وهيئات حكومية في تركيا وخارجها. كما أنها حاصلة على ترخيص كمؤسسة مدفوعات وتحويل إلكتروني للأموال وتمويل للمستهلكين، وتملك إحدى أكبر منصات الولاء المستقلة في تركيا ويدعمها مساهمون منهم البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة ترافل كابيتال، وبنك تركيا الوطني، ومجموعة دوجوس، وصندوق إنديفور كاتاليست. لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع ديجي بايز على الإنترنت http://www.dgpays.com.

عن المشرق

تأسس المشرق قبل حوالي نصف قرن، ولكنه لا بزال بمارس أنشطة أعماله بروح التحدي كما لو كان شركة ناشئة، متميّزًا دائمًا بالابتكار والتجدد، وهو رائد في الابتكار والتطوير في القطاع المصرفي، بدءًا من العملاء الذي يستخدمون التقنيات الرقمية لأول مرة، ووصولاً إلى تقديم الحلول التقنية المثلى لبعض أبرز الشركات وحسابات الثروات في المنطقة.

رسالة البنك هي مساعة العملاء على التعرّف على كيفية مواجهة التحديات وتحقيق التقدم كل يوم، والمشاركة معهم دائمًا لتحقيق أهدافهم وتجسيد رؤيتهم ونجاحاتهم المرجوّة.

تتوزع فروع المشرق في المراكز المالية الكبرى حول العالم، ولا يزال فرعه الرئيسي ومقره العالمي في منطقة الشرق الأوسط يقدم الخدمات كلما وأينما نشأت فرص للعملاء. ويشتهر المشرق بأنه الاسم التجاري الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وفقًا لتصنيف براند فايننس Brand Finance لأفضل 500 مؤسسة مصرفية.

لمزيد من المعلومات عن التحدي المصرفي اليومي، فضلاً زيارة صفحة الإنترنت: www.Mashreq.com/RiseEveryDay

عن نيوباي

نيوباي، شركة المدفوعات الرقمية المفضلة في المنطقة، وهي شركة رائدة تابعة للمشرق تعتبر الأسرع نموًا في تقديم خدمات الدفع للتجار وحلول تنفيذ عمليات الدفع ومجموعة واسعة من خدمات القيمة المضافة، منها المحافظ المدمجة، والحلول القائمة على البرمجيات المقدمة كخدمات، ووسائل الشراء الآن والدفع لاحقًا، وخدمات تحليل البيانات، وغيرها. وتبلغ القيمة الإجمالية السنوية لعمليات المدفوعات التي تنفّذها نيوباي أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، وهي الشركة الأولى في تطوير الابتكارات في قطاع المدفوعات الإلكترونية في المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن كيفية إضافة نيوباي القيمة لعملائها، فضلاً زيارة موقع نيوباي على الإنترنت: www.neopay.ae

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