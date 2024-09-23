سيتي ديفيلوبرز تطلق مشروعها الثاني «ألورا ريزيدنسز» في قرية الجميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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وأعرب عثمان طارق مدير مركز المبيعات في ستي ديفيلوبرز أن دبي قد رسخت مكانتها كوجهة عالمية مثاليه للاستثمار العقاري وسنواصل تنفيذ المزيد من المشاريع فيها.

وأضاف هذا المشروع ليس مثل أي مشروع آخر في قرية الجميرا الدائرية لأنه يحتوي على أكبر ردهة على الإطلاق بمساحة حوالي 8000 قدم مربع. هذه الردهة تحتوي أيضًا على مركز أعمال خاص بها. كما يتوفر بها خدمة الكونسيرج، حيث يمكن للسكان حجز مرافق المبنى مثل السينما الخاصة، النوادي، المطاعم، وحتى حجز الفنادق المختلفة حول دبي. كما سيتوفر أيضًا خدمة صف السيارات. لم يتم تقديم هكذا خدمات من قبل في مبنى سكني، خاصة في قرية الجميرا الدائرية.لان هذا يرفع معايير الحياة هناك

ونوه عثمان طارق قائلا لقد أنجزنا مشروعًا واحدًا من قبل وكان ناجحًا للغاية وتم بيعه بالكامل في غضون أربعة أشهر فقط، وسنواصل تنفيذ المزيد من المشاريع و بالنسبة لهذا المشروع ( ألورا ريزيدنسز )

هو مشروع فريد. إنه عبارة عن أرضي وخمسة مواقف للسيارات، وتسعة وعشرون طابقًا يحتوي على مركز أعمال خاص به. لدينا مرافق أخرى مثل حمامي سباحة في المبنى، وكل شقة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم في هذا المبنى تقع في زاوية مع مسبح خاص بها. هذه ميزات فريدة جدًا لتقديمها في مبنى سكني في مدينة الجميرا الدائرية مقارنة بالمشاريع السابقة وهنا سنقدم خيارًا لعملائنا إذا كانوا يرغبون في الحصول على شقق مفروشة. لدينا أيضًا شقة نموذجية في مركز مبيعاتنا وتجربة العملاء

مضيفا أن التكلفة الاجمالية للمشروع تزيد عن 300 مليون درهم وسنقوم بتسليم الوحدات السكنية للعملاء في الربع الثاني من عام 2027، ولديه خطة دفع رائعة، وهي 1٪ شهريًا حتى التسليم.»

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