إلغاء إدراج أسهم «الياه سات» 30 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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يلغي سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم شركة «الياه سات» اعتباراً من 30 سبتمبر الجاري، ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة «بيانات» التي سيتم تغيير رمز التداول الخاص بها إلى (space42) اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل وهو تاريخ استكمال عملية الاندماج بين الشركتين.

وفي التفاصيل أعلنت شركة «بيانات» أنه سيتم إلغاء أسهم «الياه سات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من إغلاق التداول يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري.

وأضافت الشركة إنه سيتم نقل جميع أصول والتزامات «الياه سات» إلى شركة «بيانات» مقابل أسهم «بيانات» المصدرة حديثاً والتي سيتم تخصيصها لمساهمي «الياه سات» كجزء من الإندماج، تحت العلامة التجارية الجديدة «سبيس 42».

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