دبي تحتضن أول مقر إقليمي لبنك «سانتاندير» الأسباني

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك «سانتاندير» التابع لمجموعة «سانتاندير»، عن افتتاح مكتب جديد للخدمات المصرفية الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يعزز مكانة دبي الاستراتيجية مركزاً رئيسياً للعمليات المصرفية الخاصة.

وحصل «سانتاندير» على ترخيص لمزاولة أعماله من سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وافتتاح أول مقر إقليمي له في مركز دبي المالي العالمي.

وسوف تساهم قدرات مجموعة «سانتاندير» ومنصتها الدولية للخدمات المصرفية الخاصة، إلى جانب ما يتمتع به مركز دبي المالي العالمي من بنية تحتية ذات مستوى عالمي، وإمكانية الوصول إلى أفضل المواهب، وإطار قانوني وتنظيمي قوي، في أن تتيح لبنك «سانتاندير» استضافة فريق كبير ومتميز في مجال الخدمات المصرفية في مركز دبي المالي العالمي. وسيضمن هذا الفريق تقديم خدمات مصرفية رائدة للعملاء الحاليين، إلى جانب توسيع نطاق خدمات إدارة الثروات المخصصة التي يقدمها البنك لمجتمعات الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة والتي تشهد نمواً سريعاً في جميع أنحاء دبي والمنطقة.

وللترحيب رسمياً بالبنك في مركز دبي المالي العالمي، التقى عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، مؤخراً مع ألفونسو كاستيلو، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الخاصة في بنك «سانتاندير»، بحضور أنطونيو كوستا، الرئيس التنفيذي لبنك «سانتاندير إنترناشيونال» في سويسرا؛ ومسرور باتين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لبنك «سانتاندير إنترناشيونال»، فرع مركز دبي المالي العالمي في الإمارات العربية المتحدة؛ وأحمد العولقي، نائب الرئيس للبنوك وأسواق رأس المال في سلطة مركز دبي المالي العالمي.

وقال ألفونسو كاستيلو، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الخاصة في بنك «سانتاندير»: «ينسجم دخولنا إلى منطقة الشرق الأوسط مع التزامنا الدؤوب بتقديم خدمات مالية استثنائية، وإبرام شراكات طويلة الأجل، وتقديم قيمة لا مثيل لها لعملائنا. ونحن سعداء بتأسيس فرعنا في مركز دبي المالي العالمي، ونتطلع إلى إقامة شراكات قائمة على الثقة، وتعزيز النمو، وتحقيق إنجازات ملحوظة».

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: «يسر مركز دبي المالي العالمي أن يرحب بانضمام بنك «سانتاندير إنترناشيونال» إلى المركز. في حين يحظى بنك «سانتاندير» بمكانة مرموقة باعتباره البنك الخاص الأول في إسبانيا، حيث ينصب تركيزه على تعزيز العلاقات مع العملاء، فإن المكانة الراسخة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي باعتباره المركز المالي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، توفر الأساس المثالي للوصول إلى الفرص المتاحة من خلال تواجد 8 تريليونات دولار أمريكي من الثروات الخاصة في المنطقة. ونتطلع إلى رؤية بنك «سانتاندير إنترناشيونال» يحقق أهدافه الاستراتيجية والمزيد من النمو انطلاقاً من مقره الجديد في مركز دبي المالي العالمي».

وبفضل سمعته القوية على مدى 20 عاماً في مجال الشفافية والتنظيم الفعّال وبناء المعرفة، حظي مركز دبي المالي العالمي بثقة 230 بنكاً، بما في ذلك 27 من أكبر وأهم 29 بنكاً عالمياً، وأكثر من 400 شركة رائدة في مجال إدارة الثروات والأصول.

وأطلق مركز دبي المالي العالمي في عام 2023 أول مركز للثروات العائلية من نوعه في العالم بهدف تعزيز وتنمية منظومته المزدهرة للثروات العائلية العالمية، ودعم الشركات العائلية في إعداد خططها وطموحاتها للنمو وخطط تعاقب الإدارة في المستقبل.

يتمتع مركز دبي المالي العالمي بموقع استراتيجي كأكبر مركز مالي مرموق بين لندن وسنغافورة، وسيتيح لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة في «سانتاندير» اتصالاً لا مثيل له، وتنوعاً اقتصادياً، ومجموعة استثنائية من المواهب الدولية، وبيئة قانونية وتنظيمية شاملة، وبنية تحتية تستشرف المستقبل، بما يمكّنه من تحقيق أهدافه في النمو.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن «تقرير أغنى المدن في العالم 2023»، يضم سكان دبي أكثر من 68,500 من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، أو الأفراد الذين يمتلكون ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة، و206 «سنتي-مليونير»، وهم الأفراد الذين يمتلكون ثروات تصل أو تزيد على 100 مليون دولار، و15 مليارديراً. ومن المتوقع أيضاً أن تصبح دولة الإمارات أكبر مركز جذب للثروات في العالم، من خلال تدفق أكثر من 6،700 مليونيراً بحلول نهاية العام، وفقاً لتقرير «هجرة الثروات الخاصة» الأخير الصادر عن شركة هينلي في يونيو 2024.

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