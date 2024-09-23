كارتر آند وايت الإماراتية تفتتح متجرها الأول في «مراسي جاليريا – المنامة»

المصدر: المنامة - البيان

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أعلنت شركة كارتر آند وايت الإماراتية عن افتتاح أول متاجرها في مركز مراسي جاليريا التجاري في المنامة عاصمة مملكة البحرين.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في مركز مراسي جاليريا التجاري في المنامة استمراراً لنهج التوسع إقليمياً وعالمياً، وفي ظل ما تشهده العاصمة البحرينية من نمو وتوسع في الحركة التجارية والاقتصادية.

وجرى افتتاح الفرع الجديد لشركة كارتر آند وايت في مركز مراسي جاليريا التجاري، الذي يعتبر الأهم الأبرز في المنامة، وتبلغ مساحة المتجر الجديد 180 متر مربع، ويضم أحدث الأزياء الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والحقائب والاكسسوارات الفاخرة والعطور الرائعة، ومجموعة متنوعة من المستلزمات المنزلية ذات الجودة العالية.

وقال عبدالله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة كارتر آند وايت:«يسرنا مواصلة مسيرة التوسع والانتشار الإقليمي والدولي، حيث نحتفل بافتتاح أول متاجرنا في مركز مراسي جاليريا – المنامة الذي يعتبر وجهة التسوق الأولى في مملكة البحرين، ويستقطب أكبر عدد من الزوار والمتسوقين، حيث نسعى لأن نكون أقرب إليهم لاطلاعهم على أحدث أزياء ومنتجات الشركة الفاخرة والنوعية».

وأضاف النابودة:«تعتبر مملكة البحرين وجهة تجارية هامة تستقطب الزوار والسياح سنوياً، ونهتم بافتتاح أول متاجرنا بها، لتكون منتجات واكسسوارات كارتر آند وايت أقرب للعملاء والمتسوقين».

وذكر النابودة أن شركة كارتر آند وايت تمضي باستراتيجيتها التوسعية حيث تعتزم افتتاح متجر جديد في مدينة دبي في شهر أكتوبر القادم، وافتتاح متجر عالمي جديد في مدينة كان الفرنسية في الربع الأول من العام القادم، مع وجود خطط للتوسع في عواصم ومدن أوروبية وعالمية أخرى في الفترة القادمة.

وأشار إلى النجاح الذي فاق التوقعات الذي حققه متجر كارتر آند وايت في مدينة بورتو جيرفو في جزيرة سردينيا الإيطالية، حيث شهد اقبالاً كبيراً من السياح والزوار وأصحاب اليخوت والمراكب الذين زاروا الجزيرة خلال موسم الصيف.

وأكد النابودة أن أزياء ومنتجات الشركة تحظى بثقة العملاء والمستخدمين جراء جودتها العالية ونوعيتها المميزة، ومواكبتها لأحدث صيحات الموضة العالمية، مما حقق نمواً كبيراً في الطلب عليها.

يذكر أن شركة كارتر آند وايت تعتبر أول شركة إماراتية متخصصة في مجال الأزياء والإكسسوارات الفاخرة، حيث تطمح للتوسع الإقليمي والعالمي عبر افتتاح سلسلة من المتاجر في العواصم الإقليمية والعالمية.

وقد تمكنت شركة كارتر آند وايت من تحقيق إنجازات كبيرة عبر مشاركتها في معارض محلية وإقليمية وعالمية، وافتتاح مجموعة من المتاجر والبيع المباشر.

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