11.5 % نمواً مركباً متوقعاً لسوق السياحة بالإمارات 2032-2024

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع تقرير حديث لمجموعة «إيمارك» للأبحاث بشأن سوق السياحة والسفر في دولة الإمارات نمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.50% في الفترة من 2024 إلى 2032.

ويشهد السوق ازدهاراً كبيراً في ظل تزايد التركيز على المعالم الثقافية والتجارب الفاخرة بجانب وتيرة التطوير المتسارعة في البنية التحتية والضيافة. ويعد موقع الإمارات كمركز عالمي للترفيه والأعمال والسياحة الفاخرة من العوامل الداعمة كذلك لنمو سوق السياحة والسفر في الدولة.

وإضافة إلى ذلك، يشهد السوق زخماً بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في البنية التحتية، مثل المطارات والفنادق والمتنزهات الترفيهية، ما عزز النمو بشكل أكبر، كما استقطبت الأحداث الرئيسية، بما في ذلك إكسبو 2020 في دبي، ملايين الزوار الدوليين. وعزز الموقع الاستراتيجي للإمارات كمركز عبور بين أوروبا وآسيا وأفريقيا جاذبيتها للسياحة العابرة.

اتجاهات رئيسية

ومن الاتجاهات الرئيسية في سوق السياحة والسفر في الإمارات التركيز المتزايد على السياحة المستدامة، ومع زيادة وعي المسافرين العالميين بالبيئة تستثمر الإمارات في المنتجعات الصديقة للبيئة ومشاريع الطاقة المتجددة ومبادرات السياحة المستدامة.

ارتفاع الطلب

وشهدت الدولة ارتفاعاً في الطلب على السياحة الثقافية والمغامرات، حيث يسعى الزوار إلى تجارب أصيلة مثل الرحلات الصحراوية والجولات التراثية وزيارتها لمواقع التراث العالمي لليونسكو مثل مدينة العين. ويواصل قطاع التجارب السياحية الفاخرة ازدهاره، حيث يقبل المسافرون من شتى أنحاء العالم على الفنادق الفاخرة في الإمارات ومواقع التسوق الحصرية والمطاعم العالمية.

ويسهم نمو التقنيات الرقمية، مثل منصات الحجز عبر الإنترنت والخبرات السياحية الافتراضية، في زيادة سهولة الوصول إلى الإمارات. ومن المتوقع أن تدفع هذه الاتجاهات، إلى جانب جهود الحكومة الإماراتية في تنويع الاقتصاد من خلال السياحة، إلى التوسع المستمر في سوق السياحة والسفر في الإمارات خلال السنوات المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز