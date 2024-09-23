«رواد» تستعرض مستجدات التمويل لتعزيز العوائد الاستثمارية

المصدر: الشارقة – وام

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استعرضت لجنة تمويل المشاريع التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، خلال اجتماعها بمقرها، المشاريع المتقدمة للتمويل وحالة المشاريع التي تم تمويلها خلال 2024، وتطرقت إلى مستجدات رصيد التمويل، وتم عرض أحدث الأعمال التي تقوم بها المؤسسة لدعم ريادة الأعمال في الإمارة. ترأس الاجتماع حمد المحمود رئيس اللجنة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وحضره أعضاء اللجنة.

وأكد المحمود أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة ومساهمتها في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، لافتاً إلى الخطوات المتقدمة التي اتخذتها اللجنة لتوفير التمويل اللازم وتقديم الاستشارات الفنية لرواد الأعمال، ما يعزز من فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال: «نسعى من خلال جهودنا إلى تهيئة بيئة محفزة للنمو والابتكار تتيح لرواد الأعمال فرصة التوسع وتقديم مساهمات فاعلة في الاقتصاد المحلي في الإمارة، ونلتزم بدعم المشاريع الواعدة في مختلف القطاعات التي تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للنمو تخدم الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للدولة». وبلغ سقف التمويل في «رواد» للنصف الأول من العام الجاري 3 ملايين درهم.

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