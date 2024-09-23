ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا ينطلق في بروكسل غداً

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق، غداً الثلاثاء، فعاليات النسخة الثانية من ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الرابطة النسائية الأوروبية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور 500 مشارك دولي ونخبة من رائدات الأعمال من الإمارات والدول الأوروبية.

وسيتضمن الملتقى الذي سيشهد مشاركة عدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي الجهات الحكومية في الشارقة ومن ضمنها مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومجلس سيدات أعمال الشارقة، تنظيم جلسات حوارية لمناقشة سبل تعزيز مشاركة المرأة بالقطاعات الاقتصادية الجديدة وتزويدها بالمهارات الأساسية التي تمكنها من قيادة نمو أعمالها وفتح أسواق جديدة لمشاريعها، فضلاً عن استعراض الآليات المبتكرة لتمويل مشروعات رائدات الأعمال، بالإضافة إلى عقد عدد من لقاءات العمل لبحث آليات تنمية آفاق العمل الاقتصادي المشترك بين المرأة الإماراتية والأوروبية.

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