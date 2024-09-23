إعلان قائمة الديون التجارية المقبولة نهائياً لـ «دريك آند سكل»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الخبير الحسابي رضا درويش آل رحمة، أمين إجراءات إعادة الهيكلة لكل من «دريك آند سكل إنترناشيونال، ودريك آند سكل إنترناشيونال، ودريك أند سكل لمقاولات بناء المرافق لحقول النفط والغاز ودريك آند سكل انجينيرينج»، عن قائمة الديون التجارية والتوزيعات لهذه الشركات، في الدعوى رقم 3052 لسنة 2021.

وذكرت الدعوى تفاصيل قائمة الديون التجارية المقبولة نهائياً، وقائمة التوزيعات وخطة السداد، حسب خطة إعادة الهيكلة للشركة، الموافق عليها من أغلبية الدائنين، والمعتمدة من محاكم دبي، مشيرة إلى أنه على كل دائن سرعة التواصل مع الشركات محل الإجراءات من خلال البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي، لاستلام حصته من قائمة التوزيع، حسب خطة إعادة الهيكلة، وتحرير المخالصة النهائية اللازمة، وذلك كله تحت إشراف الأمين، ورقابة محكمة استئناف دبي، قبل انقضاء مدة السداد المنصوص عليها بخطة إعادة الهيكلة وسقوط الدين.

وبحسب خطة إعادة الهيكلة، يتم شطب 90 % من الدين، وسداد الـ 10 % المتبقية، ويتم سداد نسبة الـ 10 % في صورة صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم في شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، بعد مضي خمس سنوات بالنسبة لكبار الدائنين، الذين بلغت ديونهم مليون درهم وزيادة، وبالنسبة لصغار الدائنين، الذين تقل ديونهم عن مليون درهم، يتم سداد نسبة الـ 10 % من الدين نقداً، وبسداد نسبة الـ 10 % لكل دائن على النحو السابق، تبرأ ذمة الشركة محل الإجراءات من كامل المديونية.

وشملت قائمة كبار الدائنين، بحسب الدعوى: «بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دخان، ومصرف الهلال، وبنك الدوحة، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، وبنك دبي الإسلامي».

وفي يونيو الماضي، أعلنت شركة «دريك أند سكل إنترناشيونال» في يونيو الماضي، شطب 4.18 مليارات درهم من مديونيتها المالية والتجارية، بعد إصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم، بحسب قرار المحكمة وخطة إعادة الهيكلة.

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