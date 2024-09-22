16.8 مليار دولار سوق الاتصالات في الإمارات بحلول 2029

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بلغت قيمة سوق الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة 11.63 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 16.80 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.16%، حسب آخر تقرير صادر عن «ريسيرش آند ماركتس»، ويمثل سوق الاتصالات القطاع المخصص لنقل البيانات والصوت والفيديو من خلال تقنيات اتصال متنوعة، ويشمل هذا القطاع نطاقاً واسعاً من الخدمات مثل تشغيل الهاتف، واتصال الإنترنت، والاتصالات المتنقلة والبث.

ويضم مجموعة من الجهات الفاعلة بما في ذلك شركات الاتصالات ومشغلو الشبكات وموفرو خدمة الإنترنت وشركات الأقمار الصناعية التي تعمل بشكل جماعي على إدارة وتقديم خدمات الاتصالات هذه.

وتحتل البنية التحتية الرئيسية مثل أبراج الهاتف والكابلات البصرية ومراكز البيانات، مكانة محورية في سوق الاتصالات، حيث تمكن هذه العناصر من إجراء اتصالات سلسة بين المستخدمين.

ويهيمن على سوق الاتصالات في الإمارات لاعبان رئيسيان، وهما «أي أند من اتصالات» و«دو»، حيث رسختا وجوداً قوياً ووفرتا تغطية شبكية واسعة.

ويعد توسيع شبكات الجيل الخامس أحد الاتجاهات الرئيسية التي تشكل سوق الاتصالات في الإمارات، وكانت دولة الإمارات في طليعة نشر شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط، حيث تقود كل من اتصالات ودو عملية طرح هذه التقنية من الجيل التالي.

وتدعم مبادرات الحكومة الإماراتية، مثل خطة النطاق العريض الوطني، نمو شبكات الألياف الضوئية من خلال تعزيز الاستثمار وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة. (دبي - البيان)

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