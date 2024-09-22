«أكوا دي بارما» الإيطالية تطلق أحدث عطورها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت علامة «أكوا دي بارما» الإيطالية في الإمارات، عطر «لوتشي دي روزا»، الذي يعد أحدث إضافات الدار إلى مجموعة «سيجنتشر أوف ذا صن»، ويمزج العطر الملائم للجنسين، بين التناقضات والحيوية والضوء، حيث عملت الدار على عكس تعقيد المكونات الثمينة بأسلوب غير متوقع من الرقي النابض بالحياة، ويوازن بين تألق الزهرة العصرية والحدة المعدنية، ما يضفي إشراقة مميزة على العطر، الذي تتناغم درجاته مثل السيمفونية، لتتناوب بين الرقة والقوة، الهدوء والحيوية.

ويتعمق عطر «لوتشي دي روزا» في الدرجات القاعدية، في جوهر عميق وأرضي مع نجيل الهند، وخشب الغاياك وخشب الأرز، وتغلفها لمسات ناعمة وحسية من المسك، ما يشكل خاتمة تكشف عن أحاسيس متجددة بمرور الوقت.

يتم تقطير الزهرة البلغارية، التي تميز هذا العطر، من زهور تُجمع في منطقة كازانلاك في بلغاريا، من خلال عملية التقطير بالبخار، ما يلتقط جوهر الزهرة في أوجها، ما يجعلها مكوناً مطلوباً في عالم العطور.

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