مطعم هوتنغ يطرح قائمة تذوّق محدودة الإصدار محضّرة على يد اثنين من أشهر الطهاة

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شيفان شهيران من هوتنغ هونغ كونغ وهوتنغ دبي يتعاونان على ابتكارها

"هوتنغ - هاي نا باي تشوان"

قائمة تحتفل بتنوّع نكهات المطبخ الصيني

استعدّ لخوض تجربة طعام صينية لا مثيل لها حيث يقدم كبار الطهاة في كلّ من مطعمَي هوتنغ هونغ كونغ وهوتنغ دبي الحائزَين على جوائز قائمة طعام حصرية مؤلّفة من 8 أطباق، تتوفّر لفترة محدودة في مطعم هوتنغ ضمن مركز دبي المالي العالمي من 1 إلى 30 سبتمبر.

يشتهر مطعم هوتنغ بتسليط الضوء على جوهر المطبخ الصيني التقليدي بنكهاته العميقة المعقدة وتنوّعه الثقافي وتاريخه العريق في شنغهاي وسيتشوان وبكين ويونان، إلّا أنّه أعاد ابتكار كافة الأطباق الصينية الأصيلة بحرفية عالية على مدى تاريخه الممتد على عشرين سنة. وتضمّ قائمة طعام هاي نا باي تشوان التي تعني "الإشادة بالثقافات المتنوعة"، أطباق هوتنغ الشهيرة إلى جانب ابتكارات جديدة، فتجمع أشهى أطايب شنغهاي مع أشهر مأكولات سيتشوان.

يتولى فريق العمل في فرع هونغ كونغ، بقيادة الشيف يونغ كيونغ تشونغ، تحضير الأطباق المستوحاة من ثقافة شنغهاي، بينما يقوم فريق العمل في فرع دبي، تحت قيادة الشيف دينغزو رين من مدينة تشنغدو، بإعداد الأطباق المستوحاة من أجواء سيتشوان. وقد عمل كلّ من الطاهيَين على صياغة مزيج متناغم من نكهات شنغهاي وسيتشوان، لتجسيد التقاليد الصينية الغنية بطريقة عصرية مبتكرة. كما سيقدّم مطعم هوتنغ هونغ كونغ قائمة الطعام هذه ابتداءً من 29 أغسطس حتى نهاية شهر سبتمبر بحضور الشيف رين، ليعزز مكانة مطعم هوتنغ كوجهة رائدة لتناول أشهى المأكولات الصينية بلمسة عصرية. ويواصل مطعم هوتنغ إرساء أعلى المعايير لقطاع المطاعم في أبرز المدن حول العالم، وذلك من خلال فروعه المتواجدة في كل من هونغ كونغ، ولندن، ونيويورك، وميامي ودبي.

وفي هذا السياق، علّق الشيف رين من مطعم هوتنغ دبي قائلاً: "من خلال تحضير سمك القاروص التشيلي على طريقة سيتشوان وقطع لحم بقر واغيو الحارّ والمشوي، أردت الإشادة بالنكهات الجريئة والمعقّدة التي يتميّز بها المطبخ السيتشواني، وتمثّل هذه الأطباق تكريماً منّي لتراث الطهي الديناميكي لمسقط رأسي سيتشوان".

ومن جهته، شارك الشيف تشونغ من هوتنغ دبي مصدر إلهامه في الطهي، قائلاً: "لقد سعيت إلى تجسيد جوهر المطبخ في شنغهاي، الذي يشتهر بنكهاته الغنية اللذيذة وتقنيات التحضير فائقة الدقة. ومن خلال هذه الأطباق أقدّم إشادةً بتقاليد الطهي في شنغهاي، وأطعّمها ببصمة تحاكي تجارب الطعام الحصرية."

تبدأ تجربة الطعام مع تقديم أحد أشهر أطباق شنغهاي وهو طبق الحمام المدخّن فوق أوراق الشاي الغني بالنكهات الجريئة مع لحم الحمام الطري المتبّل بفلفل سيشتوان الحارّ العطري. ثم يليه طبق معجّنات الديم سام المؤلّف من ثلاثة أصناف مبهرة تدلّل الحواس وتشمل الكركند، الذي يدمج لحم الكركند الحلو والشهي مع لمسة من ثمار البحر الحارة، وفطائر صمغ الخوخ بالفطر المستوحاة من النصوص الطبية الصينية القديمة حيث يتلاقى قوام صمغ الخوخ اللزج مع نكهة الفطر الترابية، ولحم بقر واغيو مع الفلفل الأخضر الحار، الذي يجمع ما بين لحم بقر الواغيو الفاخر مع فلفل جلد النمر الأخضر من سيتشوان.

ويستطيع الضيوف بعد ذلك، التلذّذ بطبق الأنقليس المتبّل بصلصة الصويا والمطهو على نار هائدة بحسب طريقة شنغهاي، حيث يتميّز بقوامه الطري ونكهته القوية، لأنّه يُطهى على نار هادئة مع صلصة الصويا المركّزة الفاخرة، فيعكس جوهر مطبخ شنغهاي. وتُشكّل إضافة براعم الفاصولياء المقلية نكهة مقرمشة وطازجة على الطبق، فتبتكر سيمفونية متناغمة من القوامات المتنوّعة ونكهات أومامي الغنية. بعد ذلك، يتمّ تقديم سمك القاروص التشيلي مع الفلفل الحبّ على طريقة سيتشوان بلمسة عصرية، حيث تغلّف صلصة الجياو ماو المعدّة في مطبخنا سمك القاروص المنقوع والمشوي بإتقان، وتزيّنه حفنة من براعم الخيزران للحصول على قوام مقرمش.

تستمر التجربة مع طبق الدجاج المسلوق بالفلفل والليتشي، الذي يوازن بحرفية ما بين نكهة الليتشي الحلوة وحبوب فلفل سيتشوان الحارة، مما يُظهر براعة مطعم هوتونج في مزج النكهات الصينية التقليدية مع اللمسات المبتكرة. ويُقدّم طبق الروبيان الأحمر مع الأرزّ المعدّ بمرقة الكركند الذي تُعرف به مدينة شنغهاي بطريقة غير مسبوقة، حيث يُنقع الروبيان الأحمر الإسباني اللذيذ في مرق الكركند المعزّز بالبصل المجفف، ويُقدّم مع الأرزّ المقرمش ليزخر بالنكهات اللذيذة والقوام القرمش. ثم يُقدّم طبق قطع لحم بقر واغيو الحارّ والمشوي بطريقة فاخرة، حيث يتمّ تحضير أضلاع لحم بقر واغيو القصيرة مع عنب مسقط والكمكوات قبل إضافة الليكور الروزيه والرُم إليها لتشتعل بالنار. ويُشكّل تقديم هذا الطبق تجربة طعام تفاعلية مذهلة، حيث يتمّ تعزيز طعم لحم البقر الفاخر بنكهات الفاكهة الحلوة والحامضة.

يبقى ختام التجربة مسكاً مع طبق الحلوى غولدن فورتشون الذي يرمز إلى الازدهار والأجواء الاحتفالية. وتتميّز هذه الوصفة المستوحاة من أصناف الليتشي في مقاطعة لينغشان، بسيمفونية من موس الليتشي، وغاناش الكمكوات، وسوربيه الزنجبيل وبسكويت الزبدة الذهبي، لتنتهي تجربة الطعام الاستثنائية بمذاق عطري منعش.

قائمة التذوّق هاي نا باي تشوان في مطعم هوتنغ

التاريخ والوقت: من 1 حتى 30 سبتمبر الأسعار: 498 درهماً إماراتياً للشخص الواحد يشمل 8 أطباق



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