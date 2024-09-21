غرفة دبي تطلق رسمياً مجموعة أعمال صناعة الورق

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



شهدت دبي الإطلاق الرسمي لأول مجموعة أعمال لصناعة الورق والمناديل في الإمارات تحت مظلة غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، حيث تم تأسيس مجموعة «دوبات» لتعزيز المنتجات «صنع في الإمارات» على المستويين المحلي والعالمي. وجاء الإعلان خلال مؤتمر ومعرض صناعة الورق «بروبيبر دبي 2024» الذي أقيم في دبي أول من أمس، وتهدف المجموعة التي تضم نحو 30 عضواً مؤسساً، والهدف هو تسجيل أكثر من 300 عضو، دعم صناعة الورق المموج والمناديل الورقية في الإمارات والتي تُقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار (7.4 مليارات درهم)، لتحقيق مراحل نمو جديدة وتعزيز مكانة العلامة التجارية «صنع في الإمارات» في الأسواق المختلفة.

أشار المشاركون في الحدث إلى أن المهمة الأساسية للمجموعة هي دعم الشركات الإماراتية لتعزيز حصتها السوقية وتوسيع نطاق صادراتها إلى أسواق جديدة، مستغلةً زيادة الطلب في قطاع المناديل والصحة، إضافة إلى تعبئة الورق وذلك نتيجة الوعي المتزايد بالصحة والبيئة والاستدامة. وقال صلاح الدين شرفي رئيس مجموعة «دوبات» ورئيس مجلس إدارة مصانع الورق المتحدة التابعة لشركة م.أ.ه.ي خوري وشركاه: المهمة الأساسية للمجموعة هي تعزيز قبول المنتجات «صنع في الإمارات» وزيادة انتشارها في الأسواق، واستكشاف فرص التصدير المحتملة، والمساهمة في التنويع الاقتصادي غير النفطي للبلاد. كما ستسعى المجموعة إلى تبني ممارسات تجارية مستدامة تماشياً مع هدف الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ويشهد قطاع الورق واللب في الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً متسارعاً، حيث يُتوقع أن يتجاوز حجم السوق 20 مليار دولار خلال السنوات الست إلى السبع القادمة، وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هذا الازدهار في الطلب على منتجات تغليف الورق وفقاً لتقارير مستقلة نقلها خبراء الصناعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز