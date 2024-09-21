انطلاقة معرض الجمال الكوري 2024 في دبي بمشاركة 30 علامة تجارية

المصدر: دبي : البيان

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انطلقت فعاليات معرض "الجمال الكوري 2024"، أمس في مركز تسوق برجمان في دبي ويستمر خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، وينظم المعرض حكومة سيول وبإدارةمجلس كوريا، ويتم خلال المعرض الترويج لـ 30 علامة تجارية رائدة في مجال الجمال الكوري، تغطي مجموعة واسعة من المنتجات المتعلقة بصحة الجسم والعناية بالبشرة والشعر وتقنيات الجمال، وشهد افتتاح المعرض اقبال كبير من الجمهور ومشاهير مواقع الواصل الاجتماعي في دبي ويضم المعرض 100 منتج لمستحضرات التجميل الكورية.

وقال سيونغ تشارلي كيم المدير العام لمؤسسة "شكرا كوريا"، أن الهدف من تنظيم المعرض تسليط الضوء على التأثير المتزايد للجمال الكوري في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم تجربة فريدة لمحبي الجمال في دبي ويفتح افاق جديدة للمنتجات الكورية وأسواق جديدة.

وأشار الى أهمية تنظيم الحدث في دبي كمدينة تجارية واقتصادية عالمية، كما إن الهدف من تنظيم "معرض الجمال الكوري 2024" الدخول في شراكات جديدة وترويج العلامات التجارية والمنتجات الكورية للجمال ، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، والتعريف بالعلامات التجارية الكورية في عالم الجمال، وتوسيع نطاق السوق للعلامات التجارية المشاركة، كما يعزز المعرضة الفرص للشركات الكورية للتواصل مع الموزعين وتجار التجزئة والمستهلكين .

وأكد على أهمية تنظيم المعرض في دبي لمكانة المدينة كمركز تجاري واقتصادي رئيسي، لافتا الى أن دبي تتميز ببيئتها العالمية، وبنيتها التحتية القوية في مجال البيع بالتجزئة، وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى أوروبا وآسيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن استضافة الفعالية في دبي تتيح للعلامات التجارية الكورية للجمال، الوصول إلى قاعدة مستهلكين متنوعة وثرية، والحصول على شهرة في واحدة من أكثر الأسواق حيوية في العالم، والاستفادة من شبكة دبي العالمية للوصول إلى أسواق دولية أوسع، يتماشى مع سمعة المدينة كوجهة فاخرة مع الصورة المتميزة للعديد من العلامات التجارية الكورية، مما يزيد من جاذبيتها للمستهلكين المميزين.

وعن دور شركة "شكرًا كوريا"، أكد أنها تلعب دورًا مساعدا في الفعالية، من خلال المساعدة في عرض 30 علامة تجارية مبتكرة في مجال الجمال والتفاعل مع العملاء في دبي، وتجار التجزئة ووسائل الإعلام، وتعزيز رؤية العلامة التجارية ونزيد من تفاعل المستهلكين. تساهم جهودنا في ضمان تحقيق منتجات الجمال الكورية نجاحًا كبيرًا في دبي، لافتا الى أن الجمهور خلال اليوم الأول للمعرض تفاعل مع المنتجات ومستحضرات التجميل الكورية وابدي اعجابه بها، مشيرا الى ان المعرض به 100 منتج لمستحضرات التجميل الكوري.

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