310000 سيارة مباعة في الإمارات بنهاية 2024

المصدر: دبي ــ أحمد صديق

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أكد حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول لـ«العربية للسيارات»، أن قطاع السيارات في الإمارات يعد الأسرع نمواً بين أسواق منطقة الخليج، إذ نجح في تحقيق زيادة بنسبة 29 % خلال 2023 مقارنة بالعام 2022، متفوقاً بذلك على معدل النمو في المنطقة الذي بلغ 22 % خلال ذات الفترة.

وقال في تصريحات لـ«البيان»: «يواصل القطاع الحفاظ على هذا النمو والأداء الإيجابي، حيث سجل زيادة بنسبة 15 % خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك في أعقاب مبيعات وصلت إلى ما يقرب من 150 ألف سيارة جديدة، على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة.

وتشير التوقعات إلى وصول المبيعات إلى حوالي 310000 سيارة بنهاية 2024، مقارنة بـ 273 ألف سيارة في العام الماضي، مما يعكس نمواً قوياً ومستداماً».

وأضاف: «أسهمت العديد من العوامل في تعزيز هذا الأداء، بما في ذلك زيادة الطلب الاستهلاكي، وإطلاق العروض الموسمية التي تقدم قيمة مضافة وتواكب ارتفاع الطلب خلال المواسم الخاصة مثل رمضان والأعياد وموسم الصيف وغيرها».

وأكد أن قطاع السيارات في الإمارات يعد من القطاعات المحورية المتقدمة في اقتصاد المنطقة، وتشير التوقعات إلى أن مبيعات السيارات في الإمارات ستتجاوز 520 ألف سيارة بحلول 2026، مع الإشارة إلى أنه تم بيع حوالي 209 آلاف سيارة ركاب في الدولة خلال 2021، مقارنة بـ 154 ألف سيارة خلال العام الذي سبقه.

دعم

وحول دور حكومة دبي في دعم القطاع السيارات، وخاصة بعد التوجيه بتطوير سوق السيارات في دبي، قال: تقوم حكومة دبي بدور محوري في دعم قطاع السيارات من خلال توفير بيئة محفزة للنمو والابتكار. ويظهر هذا الدعم جلياً عبر المبادرات الرائدة التي تتبناها القيادة الحكيمة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

اتفاقية

وأضاف: «تجسد الاتفاقية التي عقدت مؤخراً بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير «سوق السيارات في دبي» هذه الرؤية الطموحة، حيث يتوقع أن يكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم. وتهدف هذه الشراكة إلى إعادة تعريف مشهد السيارات في دبي وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسة لتجارة السيارات والخدمات ذات الصلة.

وسيصبح السوق الجديد مركزاً عالمياً متكاملاً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم، بالإضافة إلى كونه وجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لعشاق السيارات، ما يعزز رؤية دبي لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم».

وأشار إلى زيارة ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نيسان موتور» العالمية إلى دبي مؤخراً حيث تم استكشاف فرص النمو الجديدة لشركات السيارات في ضوء معدلات التقدم الاقتصادي الكبيرة المتحققة للدولة والتطور المستمر في المشهد التنموي في دبي، لتواصل القيادة الرشيدة بذلك إلهامنا وتحفيزنا نحو دفع القطاع إلى الأمام بحلول رائدة وابتكارات متطورة.

وحول مستقبل السيارات الكهربائية، قال: «شهدت سوق السيارات الكهربائية على المستوى العالمي نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إجمالي المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في النصف الأول 2024 إلى نحو 7.2 ملايين وحدة، بزيادة بلغت 23 % مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما ارتفعت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية في صناعة السيارات العالمية من 14 % في النصف الأول 2023 إلى 17 % في النصف الأول 2024، ما يعكس تزايد شعبية السيارات الكهربائية واستمرار ارتفاع الطلب عليها».

اهتمام

وأضاف: «في الإمارات، يواصل السوق المحلي تبني السيارات الكهربائية بشكل تدريجي مع تزايد اهتمام المستهلكين، لا سيما الأجيال الجديدة التي تفضل المركبات الصديقة للبيئة. فقد تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية في الدولة 14000 وحدة خلال العام الماضي، ما يشير إلى نمو ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة».

وفيما يخص أزمة الرقائق، قال: «شهدنا في الفترة الماضية تحسناً تدريجياً واستقراراً في إمدادات رقائق أشباه الموصلات مع عودة جداول الإنتاج إلى طبيعتها، مدفوعاً بتبني الشركات في قطاع السيارات لاستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي والتعاون الوثيق مع الشركات المصنّعة لهذه الرقائق.

ومع تعافي السوق من آثار جائحة «كوفيد19»، فإن توفر السيارات الجديدة أصبح استقراراً منذ 2023، الأمر الذي أسهم في معالجة التأخير الحاصل سابقاً وضمان الإمدادات الكافية. وتشير التوقعات إلى أن التحسن التدريجي سيتواصل، ما يعزز استقرار سوق السيارات ويدعم مسار النمو المستدام». وتابع: «مع تعافي السوق الإماراتي سريعاً بعد الوباء، شهدنا تحسينات ملحوظة في تسريع عمليات التسليم خلال 2023 و2024».

29 % نمو سوق السيارات بالدولة خلال 2023 متفوقاً على المتوسط بالمنطقة

14000 سيارة كهربائية تم بيعها في الإمارات 2023

دور محوري لحكومة دبي في دعم قطاع السيارات عبر توفير بيئة محفزة للنمو

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