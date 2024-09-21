«بلومبرج»: 3.8 % نمو اقتصاد الإمارات المتوقع في 2024

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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توقع استطلاع أجرته «بلومبرج» نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري بنسبة 3.8%، وفقاً لآراء 13 خبيراً اقتصادياً تم استطلاع آراؤهم في الفترة من 13 إلى 18 من الشهر الجاري.

وقال الخبراء إنهم يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام المقبل بنسبة 4.7%. وكان صندوق النقد العربي قد توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في العام الجاري، وذلك في ظل التوقعات باستمرار تحسن النشاط السياحي والعقارات والتجارة الدولية وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

واستمرار تنفيذ جهود دعم الاقتصاد، بما في ذلك التطوير في الصناعات ذات التقنية العالية، ما يشير إلى وجود مسار اقتصادي مرن يمضي قدماً. ويتمتع اقتصاد الإمارات بأساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي.

كما أن النمو في الدولة يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والإطار التنظيمي القوي الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية والتركيز على الابتكار والنمو والقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا.

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