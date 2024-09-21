13.3 مليار درهم تصرفات أسبوعية لعقارات دبي

المصدر: (دبي - أحمد صديق)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع أكثر من 13.3 مليار درهم، نتجت عن 5133 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 4243 عملية بيع بقيمة 10.01 مليارات درهم، و769 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.68 مليار درهم، و121 معاملة هبات بقيمة 670 مليون درهم.

وبالنسبة للمبيعات الأسبوعية، فقد برزت عدة صفقات حسب المناطق منها: منطقة بوكدرة والتي شهدت 225 معاملة بقيمة إجمالية 453.3 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى والتي شهدت 96 صفقة بقيمة 290.6 مليون درهم، ثم منطقة إعمار الجنوب والتي شهدت 204 صفقات بقيمة 249.8 مليون درهم.

أما بخصوص عمليات الرهون، فقد شهدت منطقة جميرا فييلج سركل 53 عملية رهن بقيمة إجمالية 48.5 مليون درهم، تلتها 29 عملية رهن في منطقة دبي مارينا بقيمة 47.9 مليون درهم، ثم منطقة الخليج التجاري والتي شهدت 31 عملية رهن بقيمة 47.4 مليون درهم.

أما بالنسبة للهبات، فقد شهدت منطقة برج خليفة 11 معاملة هبة بقيمة إجمالية 23.9 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا والتي شهدت 5 معاملات هبات بقيمة 20.6 مليون درهم.

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