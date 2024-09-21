11 مليار درهم مكاسب سوق دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - محمد عباس)

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعد مؤشر سوق دبي خلال الأسبوع المنقضي بنسبة 1.28%، وحقق السوق مكاسب جاوزت 11 مليار درهم في 5 جلسات، ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 736 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 747 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وبأداء الأسبوع الماضي، يكون السوق قد واصل رتفاعه منذ مطلع سبتمبر الجاري، إذ صعد مؤشر السوق بنسبة 2.56% في 3 أسابيع، وحقق مكاسب ناهزت 21.7 مليار درهم في 15 جلسة، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.3 مليار درهم في آخر جلسات أغسطس الماضي وصولاً إلى 747 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز بنسبة 13.6% في أسبوع، وارتفعت أسهم «سبينس» 7.5%، و«تكافل الإمارات» 8.2%، و«تاكسي دبي» 6.2%، و«الاستشارات المالية الدولية» 5.6%، و«دبي الوطنية للتأمين» 4.2%، و«ديوا» 3.75%، و«باركن» 3.4%، و«تيكوم» 3.2%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بأكثر من 372 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 216.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 162 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 119 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 815.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 696.8 مليون درهم.وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 63 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.578 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.641 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.894 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و747 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 11.2 مليار درهم، موزعة بواقع 9.2 مليارات درهم في سوق أبوظبي، وملياري درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 3.6 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 179.7 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تباينت مؤشرات أسهم الإمارات في ختام جلسة أمس، مع صعود مؤشر سوق دبي 0.34% عند مستوى 4436.37 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.65% إلى 9438.51 نقطة.

في سياق متصل، تدخل المراجعة نصف السنوية التي تجريها «فوتسي» لمؤشراتها حيز التنفيذ بنهاية جلسة 20 سبتمبر 2024، حيث ستقوم «فوتسي» بتنفيذ تغييراتها في الأسواق المحلية لتكون سارية اعتباراً من يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز