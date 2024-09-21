«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقيات إعادة تمويل قرض بـ 2.25 مليار دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن إبرام اتفاقيات مع بنكين إماراتيين لإعادة تمويل قرضها المشترك بقيمة 2.25 مليار دولار بشروط أكثر ملاءمة، ما قد يحقق وفورات تصل إلى 44 مليون درهم (ما يعادل 12 مليون دولار) من تكاليف التمويل على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وستمنح التسهيلات الجديدة التي حصلت عليها المجموعة المرونة الكافية في تحديد التوقيت المثالي لعودتها إلى سوق الديون، تماشياً مع استراتيجيتها المعلنة للاستفادة من السندات كأداة تمويل طويلة الأجل.

وبموجب هذه الاتفاقيات، تم استبدال القرض المشترك الذي حصلت عليه المجموعة بقيمة 2.25 مليار دولار في أبريل 2023 بتسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 9.2 مليارات درهم (ما يعادل 2.5 مليار دولار) بفترة استحقاق لمدة عامين ونصف العام، وتسهيل ائتماني قصير الأجل بقيمة مليار درهم (273 مليون دولار) بفترة استحقاق لمدة عام ونصف العام.

وتم إبرام اتفاقيات إعادة التمويل في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، ببدء دورة تخفيف أسعار الفائدة، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس 2020. كما ستسهم تسهيلات الإقراض الجديدة في تمديد فترة استحقاق الديون حتى عام 2026 وما بعده.

وقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي: تمنحنا اتفاقيات إعادة التمويل الجديدة مرونة مالية أكبر، كما تسمح لنا أيضاً بخفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير، علاوة على منحنا الوقت والملاءة المثاليين للاستفادة من دورة تخفيف أسعار الفائدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز