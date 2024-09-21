«مجمع الشارقة» يطلق برنامج «الصفقة» لدعم الشركات الناشئة

المصدر: الشارقة - وام

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أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة المجمع، أمس، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة ومكتب «استثمر في الشارقة».

ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، برنامج «الصفقة»، بهدف توفير منصة تجمع بين أبرز الشركات الناشئة الطلابية والمستثمرين، ما يفتح أبواباً واسعة أمام استثمارات حيوية وشراكات استراتيجية تساعد الشركات الناشئة على النمو وتحقيق النجاح.

ويركز برنامج «الصفقة» على الشركات الناشئة العاملة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة.

حيث أتيحت لهذه الشركات فرصة تقديم مشروعاتها أمام لجنة من المستثمرين الذين قاموا بتقييم جدوى تلك المشروعات وقدرتها على تحقيق النجاح في السوق، كما تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.

وقدم برنامج الصفقة مجموعة من الشركات الناشئة المبتكرة من برنامج «Dojo+ للشباب» التابع لمركز «شراع»، مما يسلط الضوء على الجيل القادم من المواهب الريادية في الشارقة.

وشمل البرنامج 28 شركة ناشئة تمثل أكثر من 15 جنسية مع نسبة مشاركة نسائية تصل إلى 50% خلال رحلة مكثفة استمرت ثمانية أسابيع تم تزويد هذه الشركات بالمهارات الريادية الأساسية والخبرات العملية من خلال التدريب المستهدف والإرشاد استعداداً لتقديم أفكارهم وتعزيز التزام الشارقة بدعم بيئة ريادية مزدهرة.

وقال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: إن برنامج الصفقة ليس مجرد فعالية لعرض الأفكار، بل هو نقطة التقاء تجمع بين المبدعين الشباب والمستثمرين، مما يتيح للشركات الناشئة في الجامعة الأمريكية في الشارقة فرصاً كبيرة لتوسيع نطاق أعمالها، وهدفنا هو تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للابتكار من خلال فتح أبواب جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية.

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