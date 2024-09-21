4.26 تريليونات دولار رسملة البورصات العربية في نهاية أغسطس

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4.268 تريليونات دولار بنهاية أغسطس الماضي، بنمو 0.52 % أو ما يعادل 22 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.246 تريليونات دولار في نهاية يوليو 2024، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للصندوق، الصادرة أمس، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 763.9 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي 197.4 مليار دولار، وبلغت رسملة السوق المالية السعودية «تداول» نحو 2.727 تريليون دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة قطر 162.5 مليار دولار، وبورصة الكويت 138.8 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 73.8 مليار دولار، وبورصة مسقط 63.8 مليار دولار، وبورصة مصر 43.36 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة عمّان 23.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.19 مليار دولار، وبورصة بيروت 19.2 مليار دولار، وبورصة تونس 8.52 مليارات دولار، وسوق دمشق للأوراق المالية 5.95 مليارات دولار، وبورصة فلسطين 4.07 مليارات دولار.

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