الذهب يسجّل سعراً قياسياً جديداً بلغ 2609 دولارات للأونصة

المصدر: أ ف ب

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سجّل الذهب، اليوم، سعراً قياسياً بلغ نحو 2609 دولارات للأونصة، فيما عزز احتمال خفض جديد في سعر الفائدة الأمريكية الطلب على المعدن الثمين.

وبلغ سعر الذهب 2609,74 دولارات للأونصة، بعد يومين من خفض الاحتياطي الفدرالي تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ انتشار وباء كوفيد-19، والإشارة إلى أنه قد يقر المزيد من التخفيضات.

كان الذهب قد حوَّم بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة اليوم، ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية، وفي ظل مؤشرات على تخفيضات أخرى تلوح في الأفق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2592.17 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0309 بتوقيت غرينتش، وصعد بنحو 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2599.92 دولاراً يوم الأربعاء، بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

كما توقع البنك خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية إضافية في عام 2026.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2617.30 دولاراً.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "الاتجاهات الحالية إيجابية جداً بالنسبة للذهب، وإذا استمرت هذه الظروف المواتية في السوق، فقد تصل الأسعار إلى ما بين 2600 و2800 دولار خلال 12 شهراً المقبلة".

ويؤدي خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوتر الجيوسياسي إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب.

وفي الشرق الأوسط، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية في وقت متأخر أمس أعنف ضرباتها على جنوب لبنان منذ ما يقرب من عام من تبادل إطلاق النار مع حزب الله، ما يفاقم حدة الصراع بين الجانبين.

وقالت شركة بي.إم.آي في مذكرة: "من المتوقع أن تحظى أسعار الذهب بدعم جيد في الأشهر المقبلة بسبب ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات، وكذلك على خلفية التوتر الجيوسياسي المتزايد".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 31.09 دولاراً للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1086.75 دولاراً.

واستقر البلاتين عند 988.30 دولاراً، وانخفض بنحو 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

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