سلطان بن سليّم ورئيس وزراء السنغال يبحثان تعزيز الشراكة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزود العالمي الرائد للحلول اللوجستية الذكية، أن رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيسها التنفيذي، سلطان أحمد بن سليّم، التقى رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو لمناقشة الشراكة الاستراتيجية وتعميقها وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية في السنغال.

وسلط الاجتماع الضوء على التزام "دي بي ورلد" المستمر بتطوير البنية التحتية في السنغال، وخاصة على استثمارها بقيمة مليار دولار أمريكي في بناء ميناء ندايان الجديد. وسيحوّل هذا المشروع التاريخي السنغال إلى بوابة رئيسية للتجارة في منطقة غرب إفريقيا، مما يولّد فرص العمل ويعزز النمو الاقتصادي ويوفر سهولة الوصول إلى السلع. وكان بناء ميناء ندايان أحد الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، 300 مليون دولار أمريكي في تحديث محطة الحاويات في ميناء داكار، الذي تديره الشركة، مما عزز سعة الميناء بشكل كبير، حيث استطاعت محطة الحاويات مناولة 800 ألف حاوية نمطية في عام 2023. وتوظف عمليات مجموعة موانئ دبي العالمية في السنغال حاليًا 700 شخص، يمثل السنغاليون منهم نسبة 98٪ منهم، مما يعكس التزام الشركة بتوظيف العمالة المحلية وتنمية المجتمع.

وخلال الاجتماع، أكد بن سليّم التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بدعم مستقبل السنغال الاقتصادي، وأضاف: "نفخر بالشراكة مع حكومة السنغال في تطوير البنية التحتية للبلاد وتعزيز إمكاناتها الاقتصادية. وتأتي استثماراتنا في ميناء ندايان وميناء داكار في سياق تمكين السنغال من أن تصبح مركزاً رئيسياً للتجارة في غرب إفريقيا، مما يخلق فرصاً مستدامة للشركات والمجتمعات".

وتناول الاجتماع أيضًا مجالات أخرى للتعاون، بما في ذلك المزيد من مشاريع تطوير البنية التحتية، والتحوّل الرقمي، ومبادرات الاستدامة، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز دور السنغال في حركة التجارة العالمية.

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