اتحاد غرف دول «التعاون» يبحث في الشارقة تعزيز التكامل ودعم القطاع الخاص

المصدر: الشارقة ــ البيان

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استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس في مقرها الاجتماع الـ64 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من اتحاد غرف الإمارات، وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي، والاستفادة من مختلف التسهيلات التشريعية والدعم الذي تقدمه القيادات الحكيمة لدول مجلس التعاون الخليجي للغرف التجارية، والعمل على دعم القطاع الخاص الخليجي وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس الاجتماع فيصل الرواس، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، رئيس غرفة أبوظبي، وعبدالله العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب مشاركة رؤساء الغرف الخليجية.

وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات ومجلس إدارة غرفة الشارقة، وحميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، ونورة السالم الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية، وعدد من المسؤولين من غرف الإمارات وغرفة الشارقة والغرف الخليجية.

وناقش الاجتماع مخرجات عدد من اللقاءات التشاورية التي عقدها مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار، وما تقدمه من تسهيلات للقطاع الخاص في هذا الإطار، كما تم اختيار صالح الشرقي من دولة قطر الشقيقة، أميناً عاماً لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

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