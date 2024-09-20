الإمارات تعزز التعاون السياحي مع غواتيمالا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، هاريس ويتبيك، وزير السياحة في جمهورية غواتيمالا، لتعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك على هامش المشاركة في النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، والذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية».

وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات بين الإمارات وغواتيمالا تشهد نمواً ملموساً في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء اهتمام قيادتي البلدين بتطوير هذه العلاقات، ودفعها إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية، ومنها السياحة وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد.

وناقش الوزيران آليات تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات وغواتيمالا في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والعمل على توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في قطاعات السياحة والطيران والسفر، وتوفير برامج سياحية وترفيهية جديدة، تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.

وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك، من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة القادمة للترويج للأماكن والمعالم السياحية البارزة في أسواق البلدين، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما. وأشار الجانبان إلى أهمية تبادل الخبرات والسياسات، التي تدعم استدامة القطاع السياحي في البلدين، وتعزز من نمو اقتصاديهما.

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي، لا سيما «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والتي تؤدي دوراً مهماً في دعم تنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل، من خلال وضع مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

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