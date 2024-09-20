2.47 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 2.47 مليار درهم تمت عبر 1057 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 881 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 77 مبايعة أراضٍ، و703 مبايعات لوحدات سكنية و101 مبايعة مبانٍ.

وتصدرت منطقة إعمار الجنوب المبيعات من حيث القيمة بـ 69.8 مليون درهم بعدد 54 معاملة، وجاءت ثانياً منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 18 مليون درهم نتجت عن 8 صفقات بيع شقق سكنية. وسجل السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 55.4 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 595.5 مليون درهم تمت عبر 155 معاملة، منها 45 رهناً لأراض، و90 رهناً لوحدات سكنية، و20 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 21 هبة بقيمة 76.1 مليون درهم.

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