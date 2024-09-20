موانئ أبوظبي تحرز تقدماً بارزاً في أجندة الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدرت أمس مجموعة موانئ أبوظبي تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2023، والذي سلط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته في خططها لإزالة الكربون، ما يعكس نهجها الاستباقي والاستشرافي لمعالجة تحديات الاستدامة التي تواجه العالم اليوم.

ويعكس التقرير التزام مجموعة موانئ أبوظبي بمشاركة أداء عملياتها بكل شفافية مع الجهات المعنية، باعتبارها شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومحركاً رائداً للقطاعات البحرية والصناعية واللوجستية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأهداف الاستدامة المعمول بها في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً.

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