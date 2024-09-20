«هايسنس» تفتتح مركزاً للبحث والتطوير في «دبي للإنترنت»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة التكنولوجيا العالمية «هايسنس» المتخصصة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية رسمياً عن افتتاح مركزها المتقدّم للبحث والتطوير في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم، وذلك بهدف ابتكار حلول صديقة للبيئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج دبي للبحث والتطوير.

وقد أقيم حفل افتتاح مركز البحث والتطوير الجديد بحضور الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد وزين زانرونغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة شاندونغ؛ وأو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي؛ وجيا شاوكيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «هايسنس»؛ وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم؛ وجيسون أو، رئيس شركة «هايسنس» الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وعمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت.

ويُعدّ هذا المركز إنجازاً بارزاً على صعيد التزام شركة «هايسنس» بتنمية وتطوير قطاع الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي بما يعزّز القدرة على الابتكار.

وسوف يسهم مركز «هايسنس» الجديد في مدينة دبي للإنترنت - وجهة الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها التي تسهم في قيادة مسيرة التحوّل الرقمي في المنطقة منذ 25 عاماً - في توفير المنتجات التي تلبّي بالتحديد احتياجات العملاء على مستوى المنطقة وتفضيلاتهم، بدءاً من التكيّف مع الظروف المناخية وصولاً إلى مراعاة العادات الثقافية، لضمان تجربة مستهلك لا مثيل لها.

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت: «تحظى دبي بمكانة عالمية رائدة في مجال الابتكار وتحقّق يوماً بعد يومٍ أثراً إيجابياً ملموساً في عالمنا. ولطالما كان التميّز الركيزة الأساسية لنجاح مدينة دبي للإنترنت التي تضم أكثر من 3,500 عميل من أبرز الشركات التقنية في العالم يعمل بها 29,500 موظف متخصص.

ويسهم افتتاح المركز في مدينة دبي للإنترنت في ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال تسعى بشكل دؤوب إلى تعزيز شراكتها مع أهم صُناع التكنولوجيا للمشاركة بدور مؤثر في بناء المستقبل ودفع مسيرة التقدم التكنولوجي عالمياً، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير».

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