%30 من الإماراتيين يتقبلون قيام الذكاء الاصطناعي بمهام التسوق والاتصالات نيابة عنهم

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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وافق 30 % من الإماراتيين المشاركين في استطلاع أجرته شركة «دنتسو» بعنوان «رؤية المستهلك 2035: عصر التحول من البصيرة إلى الاستشراف»، على فكرة الحصول على نسخة من أنفسهم بالذكاء الاصطناعي بحلول 2035، للقيام بمهام التسوق والاتصالات نيابة عنهم، حسب ما ذكر موقع «كامبين إم إي».

واستطلعت الدراسة آراء 30 ألف شخص في عدد من الدول منها الإمارات، وفحص الاتجاهات طويلة الأجل التي تشكل مستقبل التكنولوجيا والثقافة والمستهلكين والعلامات التجارية، بحلول 2035. وكشف الاستطلاع أيضاً أن هناك مستوى متزايداً من قبول المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي لعدد متزايد من أنشطة الإدارة والتسوق التي يديرها الذكاء الاصطناعي نيابة عنهم.

وبحسب نتائج المسح، سيشهد العقد المقبل انتشار «حراس الذكاء الاصطناعي» الذين سيعتمد عليهم المستهلكون في عمليات الشراء المتكررة، وفحص الإعلانات والعروض الترويجية التي ترسلها الشركات، والمشاركة في مجموعات نيابة عنهم، ليتمكنوا من تحديد تفضيلاتهم للعلامات التجارية بسهولة أكبر.

وهذا يعني أيضاً أن العلامات التجارية ستحتاج إلى أن تصبح أكثر إدراكاً لجذب انتباه المستهلكين في الواقع المفلتر بالذكاء الاصطناعي والمعاد تشكيله ثقافياً في الأفق.

وقال أليكس جينا، كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة «دنتسو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن نتائج الدراسة توضح أننا ندخل عصراً جديداً من التحول في التكنولوجيا والثقافة وسلوك المستهلك. والمثير للاهتمام بشكل خاص هو كيف أن الإمارات والسعودية برزتا كقادة عالميين، حيث أصبح المستهلكون هنا أكثر استعداداً من أي وقت مضى لاحتضان التغييرات الجذرية التي تجلبها هذه التقنيات إلى الحياة اليومية. إنها لحظة فخر أن نرى المنطقة تقفز إلى المستقبل.

ويتفق أكثر من ثلث المستهلكين في دول مجلس التعاون بقوة على أن حصة كبيرة من قرارات التسوق الخاصة بهم اليوم تتأثر بالمزاج الذي يكونون فيه وقت الشراء. كما تظهر الدراسة أن معظم المستهلكين يتمنون أن يكونوا أكثر اندفاعاً في البحث عن التجارب التي تثير المشاعر.

إضافة إلى ذلك، هناك تعبير متزايد عن الفردية متجذر في مسألة حماية البيانات والخصوصية، حيث يؤكد نصف المستهلكين في الإمارات والسعودية بقوة أنهم يمتلكون حقوق الطبع والنشر للبيانات الشخصية التي تجمعها العلامات التجارية والمنصات. وقال طارق الداعوق، الرئيس التنفيذي لشركة «دنتسو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: يجب على قادة الأعمال وبناة العلامات التجارية في جميع أنحاء المنطقة البدء في الاستعداد لهذا المشهد المتطور اليوم، والاستفادة من التكنولوجيا والإبداع.

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