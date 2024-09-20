«تبريد»: التوسع في أسواق جديدة «قيد الدراسة»

المصدر: دبي - البيان

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قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، إن التصريحات المنسوبة لرئيسها التنفيذي، قد تم نقلها بشكل غير دقيق، حيث إن شأنها شأن بقية الشركات، تتطلع للنمو المستقبلي، والتوسع في أسواق واعدة، ولا يعني ذلك وجود قرار نهائي بهذا الصدد، إنما هي خطط قيد الدراسة.

وأكدت الشركة، في بيان توضيحي بخصوص الأخبار المتداولة بشأن تصريحات رئيسها التنفيذي حول استهدافها لأسواق جديدة مستقبلاً، أنها تقوم بشكل دؤوب باستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي ستسهم مع الوقت لإضافة قيمة بعيدة المدى للمساهمين، لا سيما أنها توجد في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى كل من الهند ومصر، وأن هذا الوجود يصحبه بطبيعة الحال الاستمرار في دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة.وأكدت التزامها بالإفصاح للسوق عن المعلومات ذات الطابع الجوهري المتصل بعملياتها فور وصولها للمراحل النهائية.

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