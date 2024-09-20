«أرادَ» تنتهي من تشييد 986 منزلاً جديداً في «مَسار»

المصدر: الشارقة - البيان

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أنهت أراد أخيراً تشييد المرحلتين الثانية والثالثة في مسار، بضاحية السيوح في الشارقة. وقد تمت المباشرة بتسليم جميع المنازل البالغ عددها 986 في كل من كايا وروبينيا، مع وصول نسبة الإنجاز إلى 50% في أحد أكثر المشاريع السكنية ابتكاراً وإثارة في دولة الإمارات.

قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أراد: «يواصل مسار استقطاب اهتمام الناس من مختلف الأرجاء، وذلك بفضل تصميمه الأخضر والمستوحى من الطبيعة. ومع إنجاز نصف هذا المجتمع حالياً، فسوف نضاعف جهودنا للانتهاء من المخطط الرئيسي كاملاً بحلول نهاية عام 2026».

وقد تولت شركة بيفوت للهندسة والمقاولات العامة تشييد حي كايا، في حين رسا عقد إنشاء حي روبينيا على إنترماس للهندسة والمقاولات. وتم تكليف ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية بعقود التصميم والإشراف لكلا المرحلتين السكنيتين.

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