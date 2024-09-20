مجموعة ألف تطلق «سامر 1» ضمن مشروع حيان

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مجموعة ألف إطلاق سامر 1، الحي الجديد ضمن مشروع حيان، ويأتي إنشاء سامر 1 بعد النجاح الكبير، الذي حققه المشروع، واستجابة للطلب المتزايد عليه، وذلك بعد أن تم بيع 90 % من الوحدات في منطقتي أريم وألما.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف العقارية: «يأتي الإطلاق الناجح لأحدث أحيائنا سامر 1 ضمن مشروع حيان السكني، لاستيعاب الطلب المتزايد على المشروع».

ويقع حي سامر 1 في قلب الشارقة، وسيكون أحدث إضافة إلى مشروع حيان، ويتكون الحي السكني الجديد من 180 وحدة، متنوعة بين التاون هاوس المكونة والفلل المستقلة. ومن المتوقع أن يتم تسليم الحي إلى المالكين بحلول سبتمبر 2028 بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشييد.

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