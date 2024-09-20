«وان للتطوير العقاري» تستعد لإطلاق مشروع بملياري درهم في «سيتي أوف أرابيا» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تستعد شركة وان للتطوير العقاري لإطلاق باكورة أعمالها من خلال مشروع عقاري في «سيتي أوف أرابيا» في دبي لاند بقيمة ملياري درهم. وتسعى شركة وان للتطوير العقاري من خلال مشروعاتها المبتكرة التي تعمل على إطلاقها لتوفير مساحات معيشية تربط بين الناس والبيئة بتناغم ملهم.

وذلك عبر التزامها بالاستدامة وتعزيز الترابط المجتمعي، والاعتماد على أحدث استخدامات التكنولوجيا، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، انطلاقاً من رؤية تركز على المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص مميزة في دولة الإمارات التي تشهد إقبالاً متزايداً على الاستثمار في السوق العقاري.

وقال رئيس مجلس الإدارة علي الجبيلي: «تجسد شركة وان للتطوير العقاري طموحات دولة الإمارات وبيئتها الملهمة من أجل رؤية واضحة ومميزة لنمو السوق العقاري وتطويره؛ حيث نتطلع إلى أن نكون لاعباً رئيسياً في قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات بما يلبي احتياجات السوق المتطورة في الدولة من خلال منظومة عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وكل الوسائل التي تدعم جودة الحياة وتحقيق الرفاهية».

وسيقام المشروع المزمع إنشاؤه في موقع استراتيجي في سيتي أوف أرابيا - شارع الشيخ محمد بن زايد بدبي. وشركة وان للتطوير العقاري مطور دولي وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، ولها مكاتب في كل من أبوظبي ودبي.

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