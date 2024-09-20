صندوق خليفة يوسع نطاق القطاعات المستفيدة من برنامج تمويل المشاريع

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع توسعة نطاق القطاعات التي يغطيها «برنامج تمويل المشاريع القائمة»، بهدف تمكين عدد أكبر من رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده منذ إطلاقه، إذ أضيف كل من قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الخدمات الشخصية وتفرعاته، بما في ذلك خدمات التجميل، والرياضة، والهدايا وتنسيق الأزهار، وغسيل الملابس، وتنظيم حفلات الزفاف، إلى القطاعات الستة المستفيدة من البرنامج التمويلي التي أعلن الصندوق عنها سابقاً وهي: الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والصناعة.

وكان صندوق خليفة قد أطلق في نوفمبر 2023 باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة التي تتضمن سبعة حلول تمويلية متنوعة، صممت خصيصاً لتوفير دعم متكامل لرواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة في أبوظبي التي أثبتت نجاحها، من خلال تقديم قروض متوسطة الأمد من دون فوائد.

وعلى عكس معظم القروض المصرفية، يتيح الصندوق فترة سداد مرنة، قد تتراوح من 36 إلى 48 شهراً، بعد فترة سماح تتراوح بين 3 إلى 18 شهراً، في حين يتراوح مبلغ التمويل عبر الحلول التمويلية من 600 ألف إلى 2 مليون درهم، ويترتب على ذلك، تعيين استشاري مشاريع خاص لكل رائد أعمال ممول لتوجيهه والإشراف على تقدم مشروعه، وحصوله تلقائياً على عضوية صندوق خليفة، والاستفادة من المزايا الفريدة التي تقدمها.

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