«مطارات دبي» تشارك بمنتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول الخليج في مسقط

المصدر: دبي - وام

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شاركت «مطارات دبي» في منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول مجلس التعاون الخليجي الأول، الذي عقد في مسقط، وبحث المنتدى سبل تعزيز التعاون وتطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية بين مطارات دول الخليج العربية، لمواكبة النمو السريع في حركة السفر والنقل الجوي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يعود بالفائدة على شعوبها.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»: إن المشاركة تعكس التزام «مطارات دبي» بتعزيز التعاون مع مطارات دول الخليج العربية من أجل خلق منظومة متكاملة تسهم في تطوير قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.

ووصف المنتدى بأنه فرصة محورية لتبادل الخبرات والاستراتيجيات، التي من شأنها دعم التحول الرقمي وتبني الابتكار لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين في مطارات الخليج كافة.

وأضاف أنه مع النمو المستمر في أعداد المسافرين، تزداد الحاجة إلى تطوير الإجراءات وتكييف البنى التحتية، وتبني حلول تقنية مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع مستوى الأمان والسلامة في المطارات واصفاً المنتدى بأنه خطوة أساسية نحو تحقيق التكامل بين مطارات دول المجلس، وضمان استدامة النمو من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدراتنا المشتركة.

من جانبه، قال الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لـ «مطارات عُمان»، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات السابق، إن التعاون بين مطارات دول مجلس التعاون الخليجي لا يعزز فقط التكامل الاقتصادي بينها، بل يسهم أيضاً في تعزيز مكانتها محوراً رئيساً في حركة الطيران العالمية. وأضاف أن هذه الشراكة الخليجية تسهم في دفع عجلة الابتكار وتطوير البنية الأساسية بما يدعم النمو المستدام لقطاع الطيران على المدى الطويل.

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