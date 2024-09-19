طيران الإمارات تفتتح صالتها الجديدة في مطار لندن ستانستيد

المصدر: البيان

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افتتحت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، صالتها الجديدة في مطار لندن ستانستيد. واستثمرت الناقلة ما يزيد عن 4 ملايين جنيه إسترليني لتصميم صالة واسعة على مساحة 900 متر مربع ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 125 ضيفاً من عملاء الدرجتين الأولى والأعمال، بالإضافة إلى أعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات.

وتعد الصالة الجديدة هي السادسة المخصصة لطيران الإمارات في المملكة المتحدة، وتأتي استكمالاً للمرافق العالمية التي توفرها الناقلة في مطارات لندن هيثرو، ولندن جاتويك، وبرمنغهام، وجلاسكو، ومانشستر، فيما تتوفر صالة مخصصة لطيران الإمارات في جميع مطارات لندن التي تخدمها الناقلة لتتيح للعملاء تجارب مميزة للاسترخاء والاستمتاع بتجارب طعام راقية قبل رحلاتهم.

وتعتبر طيران الإمارات واحدة من الناقلات القليلة التي استثمرت في تجاربها على الأرض بما في ذلك شبكتها المكونة من 40 صالة مخصصة حول العالم وخدمات السائق المجانية لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال.

وقال محمد مطر نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار: "تخدم طيران الإمارات مطار لندن ستانستيد منذ العام 2018، ويظل المطار بوابة مهمة للغاية لعملائنا في المنطقة الجنوبية من المملكة المتحدة. وتجسد الصالة الجديدة التزامنا الراسخ بتوفير أفضل تجربة للعملاء للسفر بتميز دائم على الأرض وفي الأجواء، كما تشكّل إنجازاً بارزاً للناقلة، حيث نوفر لعملائنا الآن صالة مخصصة في ستة مطارات في المملكة المتحدة، ما يؤكد التزامنا المستمر بأحد أهم الأسواق في شبكتنا، ونتطلع إلى تعزيز تجربة السفر المقدّمة لعملائنا وتقديم خدمات عالية الجودة لمسافرينا".

وقال جاريث باول، مدير عام مطار لندن ستانستيد: "تشهد الرحلات الأسبوعية الـ 14 بين لندن ستانستيد ودبي إقبالاً كبيراً من المسافرين، ليس فقط إلى منطقة الشرق الأوسط، ولكن إلى جميع أنحاء العالم بفضل شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة، ويجسد افتتاح صالة طيران الإمارات التزامها تجاه المطار والمسافرين على متن الناقلة إلى دبي وخارجها، حيث تقدم الصالة تجربة من الفخامة والراحة لعملاء الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وتتميز بموقعها المثالي، وتوفر إطلالات ممتازة على المطار وتسمح بالصعود إلى الطائرة مباشرة من الصالة".

تقع صالة طيران الإمارات في "ساتالايت 1" بجوار بوابات المغادرة، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بصالة فسيحة مجهزة بأثاث جديد ومناطق جلوس مخصصة لتناول الطعام والاسترخاء قبل الرحلة. كما سيستمتع العملاء بمجموعة استثنائية من الأطعمة والمشروبات، وخدمة الواي فاي المجانية، ومرافق الاستحمام المنعشة ووسائل الراحة، وذلك على بعد مسافة دقيتين إلى ثلاث دقائق سيراً على الأقدام للوصول إلى بوابة المغادرة.

وأبرمت طيران الإمارات شراكة مع "فول سيركلز فارمز" التي تتخذ من ساسكس مقراً لها، لإطلاق مفهوم "من المزرعة إلى المائدة" في صالتها، حيث تقدم للعملاء وجبات موسمية من الخضروات العضوية الطازجة والأطباق المحلية الرائعة، كما يمكن للعملاء أيضاً الاستمتاع بمجموعة من المشروبات الفاخرة.

وتساهم طيران الإمارات في تسهيل حركة السياحة والتجارة في المملكة المتحدة منذ عام 1987، وتشغّل الناقلة حالياً 133 رحلة أسبوعياً إلى المملكة المتحدة، منها رحلتين يومياً من وإلى مطار لندن ستانستيد على متن طائرة بوينج 777. كما تخدم الناقلة المملكة المتحدة برحلات إلى مطار لندن هيثرو، ولندن جاتويك، ومانشستر، وبرمنغهام، ونيوكاسل، وجلاسكو، وتستعد الناقلة لاستئناف خدمتها اليومية إلى إدنبرة اعتباراً من 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتتيح شبكة الناقلة الواسعة، التي تغطي 145 وجهة، أمام عملائها في المملكة المتحدة إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الوجهات في آسيا والمحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا.

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