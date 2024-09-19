"اكتفاء" توقع عقد توريد الدفعة الثالثة من أبقار مزرعة مليحة للألبان

المصدر: وام

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أبرمت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية اليوم، عقداً مع شركة "أنترو أجرار" لتوريد الدفعة الثالثة من أبقار مزرعة مليحة المُقدرة بـ 1500 بقرة تحمل جينات " A2A2 " الطبيعية وغير المُعدلة جينياً.

وقّع العقد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" وجنيد كوجاكولاك المدير العام لشركة "أنترو أجرار" بحضور سعادة سالم الكعبي مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية وعدد من كبار مسؤولي الجانبين.

ونص العقد على أن تقوم شركة "أنترو أجرار" بتوريد 1500 بقرة عشار من سلالة "الهولشتاين الدنماركية"A2A2 " وتكون ملقحة بجينات"A2A2 " تحمل إناثاً على أن يتم توصيلها عبر طائرات مُجهزة بجميع الاحتياجات الصحية اللازمة ومطابقة لجميع المواصفات والفحوص الطبية المعتمدة لاستيراد الأبقار في دولة الإمارات .

وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي إن توقيع العقد جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، برفع عدد قطيع النواة في مزرعة مليحة للألبان إلى 8000 بقرة بدلاً من 5000 تلبية للطلب المتزايد على حليب مليحة العضوي في السوق المحلي الذي يُعدُّ ثمرة البناء الصحيح والسليم لمنظومة الغذاء الآمنة في الشارقة التي تبناها سموّه ، والتي تعتمد الغذاء الصحي والبحث عن أفضل سلالة أبقار، فنقاء السلالة هو ضمان المنتج الصحي، إضافة إلى أن مشروع مزرعة مليحة للألبان يسهم في الجهود البحثية والعلمية والأكاديمية التي تخدم المجتمع عبر المنتج الصحي النظيف ودراسة فوائده بالتعاون مع أفضل الجامعات وجامعة الذيد خاصة، و استمرار التعاون مع شركة "أنترو أجرار" مكننا من تحقيق الاشتراطات والمواصفات كافة التي تتوافق مع استراتيجية الشارقة الغذائية.

من جانبه، أكد جنيد كوجاكولاك أهمية استمرار التعاون مع حكومة الشارقة والارتباط بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" و التعاون مع أهم المؤسسات الرائدة في إنتاج الغذاء العضوي وفق أفضل الممارسات العالمية ،منوها إلى أن تلك الجهود تأتي لتلبي احتياجات المستهلكين وتطلعاتهم.

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