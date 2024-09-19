سوق دبي فوق 4400 نقطة بمكاسب 6.7 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ 0.71% أو ما يعادل 31.3 نقطة الخميس، مسجلاً 4421.52 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 6.7 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والاتصالات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 736.96 مليار درهم في نهاية جلسة أمس إلى 743.65 مليارات درهم بنهاية جلسة اليوم.

وتصدر سهم «تكافل الإمارات» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 4.4%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 94.6 مليون درهم ليغلق عند 8.68 دراهم مرتفعاً 76.1%، تلاه «ديوا» بـ62.6 مليون درهم مرتفعاً 2.01% ليغلق عند 2.46 درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 40.6 مليون درهم مستقراً عند 6.2 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم بي إتش إم كابيتال 2.24%، والإمارات دبي الوطني 1.76%، وتيكوم 1.6%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 28.8 مليون درهم ، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 115.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 86.9 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.82% إلى مستوى 9500.22 نقطة، ليربح السوق نحو 33 مليار درهم.

وتصدر «أيبيكس للاستثمار» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات للجلسة الثانية على التوالي بنحو 526 مليون درهم، تلاه «مدن القابضة» جاذباً 377.3 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 193.4 مليون درهم مرتفعاً 8.7% ليغلق عند 8 دراهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي ، بارتفاع أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 15%، وأيبيكس للاستثمار 11.86%، وإي سفن - أذونات 11.27%، والخليج للمشاريع الطبية 9.88%.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم مصرف الشارقة الإسلامي بقيمة ناهزت 427 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على أكثر من 194 مليون سهم من أسهم مصرف الشارقة الإسلامي بسعر 2.2 درهم للسهم الواحد.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 39.7 مليار درهم ، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.609 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس إلى 3.649 تريليونات درهم بنهاية جلسة الخميس، موزعة بواقع 2.905 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و743.65 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة تقارب 2.9 مليار درهم، موزعة بواقع 2.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، و372.55 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 929.4 مليون سهم عبر تنفيذ 41.97 ألف صفقة.

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