أكبر مزاد للماس المصقول في دبي بـ 3.200 قطعة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، وشركة «رابابورت دايموند كوربوريشن» المتخصصة في قطاع الماس عن إطلاق أكبر مزاد للماس المصقول في تاريخ دبي من حيث عدد القطع المعروضة.

وسيشهد مزاد «رابابورت» عرض أكثر من 3.200 قطعة من الماس المصقول للبيع تشمل 2.800 حجر مفرد و415 قطعة صغيرة، بوزن إجمالي يتجاوز 50.000 قيراط من الماس المصقول.

وقال مارتن رابابورت، رئيس مجلس إدارة مجموعة رابابورت: «انطلاقاً من إيماننا بالزخم المتنامي الذي تكتسبه دبي كمركز رائد لتجارة الماس المصقول، ودعمنا لمسيرتها في هذا المجال، يسرنا أن نعلن عن توسيع نطاق أعمالنا في دبي في مجال الماس المعاد تدويره في الولايات المتحدة عبر عرض مجموعة من القطع المفردة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن حققت مبيعاتنا من قطع الماس الصغيرة إيرادات وصلت إلى مئات ملايين الدولارات منذ عام 2013، إذ يعتبر الماس المعاد تدويره في الولايات المتحدة فرصة متميزة لتجار الماس وتجار التجزئة على مستوى العالم للحصول على قطع الماس بأفضل الأسعار».

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يمثل إعلان اليوم خطوة جديدة في استراتيجيتنا طويلة الأجل لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية رائدة في تجارة الماس. ونسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال الشراكة مع مؤسسات مرموقة مثل رابابورت، والحفاظ على مرونتنا عبر توسيع نطاق ميثاق السلوك لبورصة دبي للماس، والتعاون المستمر مع الأطراف المعنية لضمان خلق بيئة تجارية تتسم بالشفافية والمعايير الأخلاقية».

وأضاف بن سليم: «شهدنا على مدار السنوات الماضية نمواً قياسياً في حركة تجارة الماس عبر بورصة دبي للماس، حيث وصلت قيمة تجارة الماس الخام والمصقول خلال العام المنصرم إلى 38.3 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة تجارة الماس المصقول وحدها بنسبة 32%. ويسرنا في بورصة دبي للماس أن نرحب اليوم بشركة «رابابورت» في هذا المزاد التاريخي والأكبر من نوعه في تاريخ دبي من حيث عدد القطع المعروضة، تزامناً مع مساعينا لترسيخ مكانتنا كعلامة فارقة في تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها تجار الماس للنمو وازدهار أعمالهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة دبي في صدارة مراكز تجارة الماس على مستوى العالم».

يشار إلى أنه في عام 2023، أعلنت بورصة دبي للماس عن إطلاق منتدى أفضل ممارسات المناقصات، الذي يعتبر المبادرة الأولى من نوعها التي تقودها بورصة متخصصة لاعتماد أفضل الممارسات في مناقصات الماس الخام والمصقول، بما ينعكس إيجاباً على البائعين والمشترين. وفي ظل النمو المتزايد لمناقصات الماس المصقول، فقد قامت بورصة دبي للماس بتوسيع نطاق ميثاق السلوك للمنتدى بحيث يشمل مناقصات ومزادات الماس المصقول في خطوة تهدف لاستقطاب المزيد من الشركات للانضمام إلى المنتدى.

وسيقام مزاد رابابورت في مبنى بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس من الأحد 22 سبتمبر حتى الأربعاء 25 سبتمبر، وذلك وفق نظام المناقصة على طاولات البورصة البالغ عددها 41 طاولة، وسيغلق المزاد في 1 أكتوبر، فيما يتم تقديم العطاءات عبر الإنترنت لإتاحة الفرصة أمام المشترين الدوليين لتقديم عروضهم لشراء مئات قطع الماس المرفقة بتقارير تصنيف المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA) مع صور مفصلة ومسح ضوئي بالفيديو للقطع المعروضة.

وستقام مزادات إضافية للأحجار المفردة في دبي خلال التواريخ التالية:

20-23 أكتوبر

17-20 نوفمبر

15-18 ديسمبر

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز