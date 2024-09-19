مصري يفوز بجائزة المليونير من «الأنصاري للصرافة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تتويج عصام صابر عبد الوهاب شبيب، من جمهورية مصر العربية، بجائزة المليونير الحادي عشر لحملتها السنوية «عروض الصيف». وحصل عصام على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون درهم خلال عملية السحب التي أجريت في دبي. كما شهدت الحملة تتويج أم. دي. ياسين عبد الحق، من الجنسية البنجلاديشية، بسيارة Audi Q2 الجديدة.

وامتدت حملة «عروض الصيف 2024» لشركة الأنصاري للصرافة في الفترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس 2024، حيث شملت أكثر من 7.5 ملايين معاملة أجريت من خلال فروع الشركة وعن طريق تطبيقها الذكي وقنواتها الرقمية.

وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، نظمت الأنصاري للصرافة سحوبات أسبوعية طوال الحملة، حيث منحت 12 باقة عطلات، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 105 آلاف درهم لتسعة عملاء. وحصل عمر خالد حجازي من الجمهورية العربية السورية على مبلغ 25 ألف درهم، فيما نال ثمانية فائزين مبلغ 10 آلاف درهم لكل منهم. ومثّل الفائزون 12 جنسيات مختلفة، ما يعكس التنوع الكبير لقاعدة عملاء شركة الأنصاري للصرافة.

وقال علي النجار الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: «يعكس نجاح الحملة في نسختها لهذا العام الإقبال الكبير على المشاركة بها، ويجسد الثقة الراسخة لقاعدة عملائنا. ونأمل أن يكون لهذه الجوائز تأثير إيجابي على حياة الفائزين وعائلاتهم، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الجوائز خلال الحملات والعروض المقبلة».

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