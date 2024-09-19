الإمارات مركز تكنولوجي عالمي للمواهب

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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كشف استطلاع رأي حديث أجرته شركة «كابيتال.كوم» أن الإمارات باتت مركزاً تكنولوجياً عالمياً للمواهب الآسيوية. وجمع الاستطلاع آراء 1000 مستجيب في سنغافورة وهونغ كونغ وفيتنام والهند، ووجد أن 81% من المحترفين الآسيويين في مجال التكنولوجيا ينظرون إلى الإمارات كمركز تكنولوجي متنامٍ. وقال 76% آخرون من المستجيبين إن الإمارات توفر بيئة مواتية لصناعة التكنولوجيا، بحسب موقع «فنيانز نكريكتين» الألماني.

وتسهم السمعة المتنامية للإمارات كمركز تكنولوجي مزدهر في تعزيز الاهتمام بين العاملين في مجال التكنولوجيا في مختلف أنحاء المنطقة، حيث أعرب 45% من المشاركين عن استعدادهم للانتقال إلى الإمارات للعمل، لتتفوق الإمارات على دول مثل ألمانيا (38%) وهونغ كونغ (20%) كوجهات شعبية للمحترفين في هذا القطاع.

ويضع هذا الإمارات في منافسة وثيقة مع وجهات بارزة أخرى مثل سنغافورة (46%) والمملكة المتحدة (57%) والولايات المتحدة (52%) كمواقع مفضلة للانتقال بين المختصين في التكنولوجيا.

ويعد الدعم الحكومي العامل الرئيسي الذي يساهم في سمعة الإمارات المتنامية كمركز تكنولوجي ووجهة انتقال مفضلة. فمن بين الذين شملهم الاستطلاع، يعتقد 93% أنه من المهم أن تكون هناك حكومة داعمة لصناعة التكنولوجيا، ما يسلط الضوء على الدفع المركز لدولة الإمارات لتطوير البلاد كنقطة جذب للمواهب التكنولوجية الدولية.

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