3.22 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3.22 مليارات درهم، تمت عبر 1093 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 912 مبايعة بقيمة 2.51 مليار درهم، منها 112 مبايعة لأراضٍ، و698 مبايعة لوحدات سكنية، و102 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة جزر العالم المبيعات من حيث القيمة بـ 319 مليون درهم عبر 6 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 133 مليون درهم نتجت عن 28 صفقة، وثالثاً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بـ 122 مليون درهم عبر 45 صفقة، ورابعاً منطقة القصيص الأولى عبر صفقة واحدة بقيمة 117 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة القصيص الأولى بقيمة 117 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا على الخريطة في منطقة جزر العالم بقيمة 68 مليون درهم.ط وسجلت الرهون قيمة قدرها 514 مليون درهم تمت عبر 159 معاملة، منها 54 رهناً لأراضٍ، و88 رهناً لوحدات سكنية، و18 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 22 هبة بقيمة 202 مليون درهم.

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