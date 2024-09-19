«الاتحادية للضرائب» تعزز دور «الوكلاء» في دعم الخاضعين للضريبة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الدور المحوري للوكلاء الضريبيين المعتمدين في تعزيز الوعي الضريبي وخلق بيئة ضريبية شفافة من خلال مساندة الخاضعين للضريبة بصفة عامة ولضريبة الشركات بصفة خاصة ومساعداتهم على الامتثال بكفاءة ودقة عالية.

وأشارت خلال «الملتقى السنوي للوكلاء الضريبيين» لعام 2024، الذي نظمته الهيئة أمس، بمشاركة 180 وكيلاً ضريبياً معتمداً وعدد من المسؤولين بالهيئة، إلى أهمية التطوير المهني المستمر للوكلاء الضريبيين، لضمان ممارستهم لهذه المهنة المهمة وفقاً لأفضل المعايير.

وأكدت زهرة الدهماني، مديرة إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، في كلمتها الافتتاحية، أهمية التطوير المهني المستمر للوكلاء الضريبيين لضمان ممارستهم هذه المهنة المهمة وفقاً لأفضل المعايير واستناداً إلى الخبرات العلمية والعملية اللازمة لتأدية دورهم على أكمل وجه.

وقالت إن الهيئة تلتزم بدعم الوكلاء الضريبيين من خلال برامج التوعية وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتعزيز دورهم في إيجاد بيئة ضريبية تحفز تطور الأعمال وتشجع الخاضعين للضريبة على الامتثال لواجباتهم والتزاماتهم بموجب قانون ضريبة الشركات، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من شهر يونيو 2023.

وأكدت حرص الهيئة على إشراك الوكلاء الضريبيين والتواصل الفعال معهم ليبقوا على اطلاع بآخر التطورات والتشريعات في نظام ضريبة الشركات.

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