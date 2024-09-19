«أتلانتس ذا رويال ــ دبي» بين أفضل 10 فنادق عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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احتل فندق «أتلانتس ذا رويال» في دبي المرتبة التاسعة في قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم لعام 2024، وفقاً لتصنيف «50 بيست» السنوي، وحصل فندق «أتلانتس ذا رويال» في دبي، الذي افتتح العام الماضي بحفل ضخم ضمّ النجمة بيونسيه، على جائزة «أعلى صعود» لعام 2024 بمقدار 35 مركزاً، بعد أن كان في المرتبة الـ44 خلال 2023، إلى قائمة أفضل 10 فنادق، وأعلنت القائمة خلال حفل أقيم في قاعة «جيلدهول» التاريخية العريقة بلندن، حيث تجمع قادة صناعة السياحة والضيافة للاحتفاء بأفضل الفنادق العالمية، ويهدف هذا التصنيف إلى إلهام السياح والاحتفاء بقطاع الضيافة العالمي.

وتصدّر قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم فندق «كابيل بانكوك» في تايلاند، يليه «أتلانتس ذا رويال» الذي يضم 795 غرفة وجناحاً، و17 مطعماً، و17 بوتيكاً، و90 مسبحاً.

وقال «تيم بروك-ويب»، المدير الإداري لتصنيف أفضل 50 فندقاً في العالم: «يسرنا العودة إلى لندن للاحتفال بإطلاق النسخة الثانية من قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم. إن اجتماع أبرز القادة وصناع القرار في صناعة السفر تحت سقف واحد للاحتفاء بأفضل التجارب الفندقية في العالم يُعد حدثاً استثنائياً.

نقدم أحرّ التهاني لكل فندق مُدرج على القائمة، نظراً لما بذلوه من جهود للارتقاء بتجارب الضيافة تاركين بصمة مميزة أبهرت أكاديميتنا من خبراء السفر المتخصصين. ونأمل أن تكون قائمة هذا العام مصدراً ملهماً لعشاق السفر لاختيار الوجهات الأمثل لرحلاتهم القادمة».

وقال بول باكر رئيس فندق «أتلانتس»: «يشرفنا اختيار فندق «أتلانتس ذا رويال» ضمن هذه القائمة للعام الثاني على التوالي، ويعكس هذا الإنجاز التزام زملائنا المخلصين والمتحمسين بالتميز، حيث يستمرون في تحدي الحدود ووضع معايير جديدة في عالم الضيافة الفاخرة».

وصرح «بول بيكر»، رئيس منتجعات «أتلانتس»، قائلاً: «كم يسعدنا ويشرفنا إدراج أتلانتس ذا رويال على قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم للعام الثاني على التوالي. يعكس هذا التصنيف المرموق تفاني وشغف فريق العمل في تقديم أرقى تجارب الزوار الاستثنائية امتثالاً بأعلى معايير الضيافة العالمية.

إن نجاحنا يمثل شهادة على حسن قيادة شركة «كيرزنر» الدولية، لذا فإننا ممتنون لدعمهم المتواصل وروح الابتكار التي تتيح لنا عقد الشراكات الرائدة وتقديم تجارب غير مسبوقة في عالم الضيافة الفاخرة». وحل فندق «ذا لانا»، أحدث فنادق مجموعة «دورشيستر كولكشن» في دبي، في المرتبة الـ23، حيث وصفه «50 بيست» بأنه «هادئ ومتواضع ويشعر وكأنه مجموعة من المساكن الخاصة».

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