«فوربس»: دبي وجهة مثالية لسياحة اليخوت الشتوية

المصدر: دبي - البيان

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تُعتبر دبي ملاذاً سياحياً مثالياً خلال فصل الشتاء، حيث تتميز بأجوائها المعتدلة التي تدعو إلى الاسترخاء على الشاطئ والانغماس في الأنشطة الخارجية، وخلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل، توفر درجات الحرارة اللطيفة والمياه الهادئة في المنطقة تجربة يخت لا تُضاهى، بحسب موقع «فوربس».

وقال تقرير مجلة «فوربس» أمس، تزايدت شعبية دبي كوجهة سياحية شتوية مفضلة لعشاق اليخوت الذين كانوا يفضلون عادة منطقة البحر الكاريبي أو أمريكا الجنوبية، ويمكنهم الآن استكشاف المنطقة الخليجية بأمان انطلاقاً من إحدى أكثر المدن العالمية بريقاً.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: «جعل موقع دبي الاستراتيجي، والبنية التحتية العالمية، والمرافق المتطورة، والمارينا الفاخرة، وعروض السياحة الحائزة على جوائز، والتاريخ البحري الغني، والساحل الخلاب، إلى جانب موسمها الشعبي للشمس الشتوية، المدينة وجهة جذابة لأصحاب اليخوت». وأكد كاظم على أنَّ الاتصال الجوي الدولي القوي عبر الطيران التجاري والخاص يجعل من دبي وجهة مثالية لأصحاب اليخوت الذين يرغبون في الوصول إلى يخوتهم أو مغادرتها بشكل منفصل.

جدول فعاليات مزدحم

وأشار التقرير إلى أن الجدول المزدحم بالفعاليات في دبي يُعد عامل جذب رئيسياً آخر للزوار، حيث تستضيف الإمارة مجموعة واسعة من الفعاليات التجارية والترفيهية والمؤتمرات والمعارض على مدار العام، ولكن فصل الشتاء هو الوقت الذي تكتسب فيه الإمارة حيوية مع مجموعة متنوعة من الأنشطة المليئة بالإثارة، من بطولات الجولف والرجبي إلى بطولات التنس وسباقات الخيول.x ونوه التقرير إلى سلسلة من الفعاليات القادمة، وأنه سيُقام سباق «إمارات دبي سييل غراند بري»، وهو جزء من سلسلة منافسات «سييل جي بي»، في 23 و24 نوفمبر، حيث ستعرض أسطولاً من القوارب الشراعية عالية الأداء من طراز «F50» تتنافس على المياه الشهيرة في ميناء راشد.

وفي الوقت نفسه، سيعقد مؤتمر القمة العالمي لليخوت الفاخرة في الخليج في ديسمبر المقبل، ومعرض دبي الدولي للقوارب المقرر في فبراير 2025، وسيسلطان الضوء على صناعة اليخوت المزدهرة في دبي. وتعرض هذه الفعاليات أحدث ما توصلت إليه صناعة تصميم وتكنولوجيا اليخوت، حيث تجذب عشاق اليخوت والمصنعين والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وتساهم فعاليات أخرى كبيرة، مثل أسبوع دبي للساعات وأسبوع دبي للموضة وفن دبي، في تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية تتمتع بروح إبداعية وثقافية نابضة بالحياة.

ولن يخيب أمل أولئك الذين يتطلعون إلى الاحتفال بالعام الجديد على نطاق واسع، حيث تعد احتفالات رأس السنة الجديدة في دبي حقاً ملحمية.

رفاهية الواجهة البحرية

وأشار التقرير إلى أن هناك الكثير من الخدمات التي تقدم لأصحاب اليخوت، حيث تتميز مارينا دبي الفاخرة بخيارات الطعام المطلة على الواجهة البحرية الرائعة ومرافق الرفاهية للجمهور الراقي.

وتكمل هذه العروض جاذبية دبي المتعددة الأوجه بين عشاق اليخوت الذين يسعون إلى تجربة بحرية شاملة.

ويقول كاظم: نرى إمكانات كبيرة لمفهوم «الرسو وتناول الطعام»، والذي يسمح لأصحاب اليخوت برسو سفنهم، والتمتع ببعض من خيارات الطعام المطلة على الواجهة البحرية في دبي.

ويضيف: ومن الاتجاهات الناشئة الأخرى دمج وسائل الراحة الفاخرة للرفاهية في مارينا دبي، حيث تضم العديد منها مراكز الصحة واللياقة البدنية، في حين يستفيد أصحاب اليخوت أيضاً من فرصة تجربة الأحداث الرياضية والترفيهية والتجارية العالمية في المدينة.

وهناك مجموعة متنوعة من خيارات الرسو وتناول الطعام المنتشرة على طول الساحل المذهل في دبي، حيث يمكن لأصحاب اليخوت وضيوفهم الاختيار من بينها، بما في ذلك الأماكن التي تتميز بإطلالات خلابة على أفق المدينة والخليج العربي.

وعلى سبيل المثال، يقدم مارينا بولغاري في منتجع بولغاري دبي خدمات الرسو وتناول الطعام الحصرية، بما في ذلك خدمات الرسو المجانية لمدة 4 ساعات للضيوف.

ويمكن لأصحاب اليخوت الاختيار من بين مطعم «هوسيكي» الحائز نجمة ميشلان واحدة، أو مطعم «إيل ريستورانتي - نيكو روميتو» الحائز نجمتي ميشلان لتناول المأكولات الإيطالية الرائعة. وفي «ذا كلوب»، الواقع في شاطئ نخلة ويست، يمكن لليخوت الرسو على الشاطئ، ويمكن للزوار النزول مباشرة هناك للاستمتاع بتجربة تناول الطعام المطلة على الواجهة البحرية في أحد مطاعمه وناديه الشاطئي.

أما أولئك الذين يتطلعون إلى قضاء وقت مريح، فيمكنهم الاسترخاء في سبا «جيرلان» الفاخر، الواقع داخل فندق «ذا ون آند أونلي ذا بالم»، والذي يضم مارينا خاصة للزوار.

وتوفر الفنادق والمنتجعات الفاخرة في دبي للسياح على متن اليخوت إقامة من الدرجة الأولى؛ حيث تتميز هذه المنشآت بمواقع استراتيجية بالقرب من المراسي، ما يوفر إطلالات ساحرة على المحيط وسهولة الوصول إلى الواجهة البحرية.

كما تقدم العديد من هذه المنشآت خدمات متخصصة لليخوت مثل خدمات الكونسيرج التي تشمل المساعدة في الحجوزات، وتوفير الإمدادات، وترتيب الأنشطة البحرية والبرية لتعزيز خطط إقامة الضيوف الممتدة.

ولمن يبحث عن استكشاف التراث والثقافة، يمكن زيارة متحف الشندغة الواقع على طول خور دبي، حيث يمكن الاشتراك في جولات منظمة للحصول على نظرة معمقة حول تاريخ دبي وتقاليدها.

كما يوفر مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري للزوار فرصة للتعرف على ثقافة وعادات دبي وشعب الإمارات، في حين يعد «متحف المستقبل» أحد المعالم الشهيرة في المدينة والذي يستكشف علوم وتكنولوجيا وابتكارات المستقبل. تعتبر جميرا 1، الوجهة التي تم تجديدها، مكاناً مثالياً للباحثين عن الأيام المشمسة على الشاطئ ولقضاء يوم كامل من الاسترخاء والراحة مع 3 نوادٍ شاطئية و10 مطاعم على الواجهة البحرية.

كما يمكن للزوّار أيضاً التوجه إلى تجربة تسوق فاخرة في «دبي مول»، حيث يفتح جناح التسوق الشخصي الفاخر النخبوي أبوابه ليقدم تجربة مصممة خصيصاً للضيوف المميزين.

تجربة وصول سلسة

وباعتبارها وجهة رئيسية لليخوت، تقدم دبي فرصاً لا حصر لها للزوار الراغبين في استكشاف الساحل الخلاب لدولة الإمارات والأماكن المجاورة في المنطقة.

ويمكن للسفن الأجنبية الراسية توقع تجربة وصول سلسة، حيث تستفيد من مرافق دبي الحديثة والمتطورة؛ حيث يُسمح للسفن الأجنبية بالبقاء في مياه دبي لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وتزيد سمعة دبي في الأمان من جاذبيتها لأصحاب اليخوت والشركات، بالإضافة إلى مبادرات مثل التأشيرة الذهبية للمستثمرين التي تتماشى مع هدف جعل دبي أفضل مدينة للزيارة والعيش والعمل.

ومع خطط مستقبلية لتوسيع البنية التحتية لليخوت وزيادة عروضها، تستعد دبي لتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لليخوت في فصل الشتاء وبوابة إلى منطقة الخليج.

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