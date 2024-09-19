إطلاق «سكاي هيلز 2» يضم 509 وحدات في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «إتش آر إي للتطوير العقاري»، مشروعها «سكاي هيلز 2» في قرية جميرا الدائرية، ويضم 509 وحدات سكنية فاخرة و17 متجراً، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع الطموح بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك في إطار خطط استثمارية ضخمة بقيمة 10 مليارات درهم على مدار السنوات الثلاث القادمة.

وقال محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة إتش آر إي للتطوير العقاري، إن إطلاق مشروع «سكاي هيلز 2» يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة، لا سيما في ظل التطور المتسارع لقرية جميرا الدائرية كوجهة سكنية في دبي، وإننا على أتم الاستعداد لاغتنام الفرص الواعدة التي ستمكننا من توسيع محفظتنا الاستثمارية بإضافة مشاريع عقارية استثنائية، يتصدرها مشروع «سكاي هيلز 3» الذي سيتم الإعلان عنه قريباً.

وأكد سامي ديابي، المدير التنفيذي لشركة «إتش آر إي للتطوير العقاري»، التزام الشركة الراسخ بتقديم تصاميم معمارية مبتكرة، وشدد على أن الشركة تتبنى أعلى درجات الدقة والإتقان في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ.

وتضم محفظة «إتش آر إي للتطوير العقاري» عدداً من المشاريع البارزة مثل «ليف ريزيدنسز»، فندق كمبينسكي، لولو مول، «برج البوابة»، و«مشروع الزاهية».

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