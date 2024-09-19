«دوكاب» توقع اتفاقية تعاون مع شنايدر إلكتريك

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة دوكاب، اختيار «شنايدر إلكتريك» لتطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون. ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً تجاه استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، كما يضع معياراً للممارسات الصناعية المستدامة، استناداً إلى تطلعات «دوكاب» لإنشاء محفظة لحلول الطاقة النظيفة.

ونجحت «دوكاب» في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر وأهم الشركات في توفير حلول الطاقة المتكاملة ذات الجودة العالية في المنطقة والعالم، وقادت ملامح مستقبل صناعي مشرق، متسق مع توجهات الاستدامة لدولة الإمارات والعالم، إذ حصدت أول جائزة للاستدامة منذ 26 عاماً».

وقال تشارلز، الرئيس التنفيذي لوحدة الكابلات في «دوكاب»: «في حين تستمر أعمالنا في النمو والازدهار، فإن تلبية الطلب العالمي على الاستدامة، يعد أحد أعظم التحديات اليوم. ومن هنا يأتي تعاوننا مع شنايدر إلكتريك، والذي يوفر حلولاً فعالة، إذ نخطط للبناء على خبرتها الكبيرة في إدارة الطاقة وإزالة الكربون».

وقالت أمال الشاذلي رئيسة شركة شنايدر إلكتريك في دول الخليج: «يجسد هذا التعاون التزام شنايدر إلكتريك، بتمكين الشركات من مواجهة تحديات اليوم، وتأمين مستقبل أنظف وأكثر مرونة.

كما يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ الممارسات المستدامة في جميع عمليات دوكاب. ومعاً نؤسس لاستراتيجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي لن تقلل من البصمة الكربونية فحسب، بل ستضع أيضاً معياراً جديداً لإزالة الكربون من القطاع الصناعي في المنطقة».

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