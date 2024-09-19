4.4 % نمو اقتصادات دول الخليج في 2025

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف تقرير اقتصادي عن استعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لانتعاش كبير، حيث من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4 % خلال عام 2025.

وأوضح التقرير، الصادر عن مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، ومعهد المحاسبين القانونيين للمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1 % في عام 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7 % في عام 2025.

وأكد التقرير مرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.2% هذا العام، وبنسبة 4.4 % في 2025.

وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات، تكشف عن نشاط محلي قوي، ومن المتوقع أن تعمل تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة على تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، لافتاً إلى أن هذه القطاعات، بما في ذلك السياحة والتجارة والتمويل، أصبحت بمثابة محركات نمو حاسمة في جهود التنويع الاقتصادي بالمنطقة.

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